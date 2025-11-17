Labratorieassistent
2025-11-17
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle som en del av Nordens samhällsbyggare? Vi söker nu en engagerad och arbetsam Laboratorieassistent till vår kunds ackrediterade laboratorium i Helsingborg.
Som Laboratorieassistent kommer du att bidra till att koncernens företag levererar rätt kvalitet i sina produkter och material. Vår laboratorieverksamhet består av sju ackrediterade laboratorier , där processer styrs enligt Europa. Verksamheten omfattar analyser av vägmaterial, teknisk support, provtagning och produktutveckling.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att utföra löpande produktions- och kvalitetskontroll av stenmaterial, asfalt, betong samt bitumen. Ta emot och registrera prover, till analys och rapportering. Vi tillämpar väl genomarbetade processer och rutiner, och vi har bra systemstöd samt många kompetenta och positiva kollegor.
Vi söker dig som vill lära dig yrket från grunden. Vi ställer krav på att du har en fullgjord gymnasieutbildning. Du är noggrann, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Utöver detta har du en positiv inställning och ser lösningar i stället för problem samt har en förmåga att skapa goda relationer. Vi värdesätter ordning och reda. Vi kräver goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Utföra löpande produktions- och kvalitetskontroll av material som stenmaterial, asfalt, betong och bitumen
Hantera allt från att ta emot och registrera prover (ca 50% av arbetet är dator/admin )
Utföra analyser, rimlighetsbedömning och delge resultat till uppdragsgivare
Arbetet innebär även fältarbeten och provtagning , samt att lyfta saker. Det kan vara smutsigt och tungt arbete , och även stressigtKvalifikationer
Fullgjord gymnasial utbildning eller motsvarande
B körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
