Laboratorieingenjör PCR/NGS

Nu söker Randstad Life Sciences en molekylärbiolog för ett laborativt uppdrag hos vår kund i Uppsala.
Vi söker dig med avslutad examen inom molekylärbiologi, biomedicin eller liknande, du har laborativ erfarenhet och har god kännedom kring qPCR eller NGS analyser. Har du haft instrumentansvar så är det starkt meriterande. Uppdraget är med start omgående och är på 1 år.
Notera kort ansökningstid, så vänta inte med att ansöka, vi tillämpar löpande urval.
Ansvarsområden
Detta är ett rent laboratoriearbete. Arbetet består av rutinmässiga labbmoment, och analysflödet är uppdelat i olika stationer där man roterar mellan momenten.
Man ansvarar för att genomför själva analysen. Rollen kräver 100 % närvaro på plats.
Sammanfattningsvis:
Planera och genomföra analyser med qPCR och/eller NGS enligt etablerade metoder
Ansvara för installation, skötsel och underhåll av laboratorieutrustning
Skapa och underhålla dokumentation kopplat till analyser och kvalitetsarbet.
Bidra till avdelningens kvalitets- och förbättringsarbete genom rutiner och systemstödKvalifikationer
Har en avslutad universitetsutbildning inom molekylärbiologi, biomedicin eller liknande
Har laberfarenhet där du fått goda kunskaper i NGS och qPCR
Har mycket god pipetteringsvana av små volymer och multikanalspipettering med hög precision i löpande analys
Mycket god svenska och engelska i både tal och skrift krävs för att kunna utföra arbetet
Det är mycket meriterande, om du har erfarenhet av instrumentansvar och har goda kunskaper i LIMS. Som person är du självdrivande, kvalitetsmedveten och prestigelös. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om problemlösning. Vidare bör du vara bekväm med sociala kontakter och eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du besitter en god samarbetsförmåga.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
