Laboratorieingenjör
Laboratorieingenjör - Viking Malt AB, Halmstad
Vill du vara med och vidareutveckla våra laboratorieprocesser i ett internationellt företag med stark lokal förankring? Viking Malt i Halmstad söker nu en Laboratorieingenjör som vill bidra till hög kvalitet i våra analyser, driva utveckling av metoder och utrustning samt ta en aktiv roll i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.
Om Viking Malt
Viking Malt är Nordeuropas största tillverkare och leverantör av maltprodukter med verksamhet i fem länder kring Östersjön. Vi är en global aktör och levererar malt till bryggerier och destillerier över hela världen. Den svenska verksamheten i Halmstad har funnits sedan 1997 och omfattar cirka 60 medarbetare med stark exportinriktning. Viking Malt ägs av finska Polttimo och svenska Lantmännen. Läs mer på www.vikingmalt.com.
Om rollen
Som Laboratorieingenjör spelar du en central roll i att säkerställa kvaliteten på våra laboratorietester och analysresultat. Du arbetar både praktiskt i laboratoriet och med mer avancerade tekniska och analytiska uppgifter. Rollen innebär nära samarbete med Laboratoriechefen och övrig kvalitetsorganisation, där du bidrar till att utveckla både processer, metoder och utrustning.
Det här är en roll för dig som trivs i en noggrann, analytisk och tekniskt avancerad miljö - men också vill vara med och påverka framtidens kvalitetssystem och arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Utföra validering av laboratorieutrustning och analysmetoder.
• Genomföra statistiska analyser, rapporter och beräkningar.
• Stödja Laboratoriechefen i att säkerställa kvalitet i alla laboratorieaktiviteter.
• Underhålla, kalibrera och dokumentera laboratorieutrustning.
• Delta i utveckling och optimering av laboratoriets system och tekniska lösningar.
• Undersöka och implementera nya analytiska metoder för ökad effektivitet och noggrannhet.
• Utföra kvalitetstester på korn och malt och säkerställa rätt data förs in i våra kvalitetssystem.
• Föra strukturerad dokumentation enligt etablerade rutiner.
• Utfärda kvalitetscertifikat för inkommande och utgående råvaror.
• Ansvara för införande av ny utrustning samt utbildning av berörd personal.
• Kandidatexamen inom relevant område (t.ex. kemi, bioteknik, livsmedelsteknik eller motsvarande)
• Minst 2 års erfarenhet av validering av utrustning och metoder.
• Minst 3 års laboratorieerfarenhet.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann. Du har ett genuint intresse för kvalitet och laboratoriearbete, är nyfiken på utveckling och trivs i en roll där både precision och förbättringsarbete är viktigt. Samarbete är centralt, och du uppskattar att vara en del av ett engagerat team med högt tekniskt kunnande.
Vi erbjuder
Hos Viking Malt får du möjlighet att arbeta i en modern laboratoriemiljö i ett företag som kombinerar traditionellt hantverk med ny teknik. Vi erbjuder en arbetsplats med stark kultur, engagerade kollegor och goda möjligheter att påverka och utvecklas.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta vår Laboratoriechef Jörgen Haraldsson på 073-8558040.
