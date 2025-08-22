Labbtekniker Ventilation
2025-08-22
Har du ambitionen att arbeta med ett av Sveriges starkaste varumärken och delta i utvecklingen av nästa generations NIBE-produkter? På NIBEs huvudkontor i Markaryd erbjuds du en internationell arbetsmiljö med en produktportfölj i världsklass, som kräver intensiv och högkvalitativ produktutveckling.
Vi söker nu en teknikintresserad labbtekniker som vill bidra till vidareutvecklingen av luftbehandlingsaggregat för kommersiella fastigheter.
Om rollen
Som labbtekniker kommer du huvudsakligen att arbeta med testning och verifiering av luftbehandlingsaggregat, funktionsdelar och dess komponenter. Du kommer att planera och genomföra testuppdrag, analysera och utvärdera resultat samt sammanställa rapporter som en del av produktutvecklingsprocessen. Arbetet sker i nära samarbete med konstruktörer, styr- och regleringenjörer samt teknikavdelningen. Tjänsten kan även innefatta teknisk support till andra avdelningar och funktioner inom NIBE Ventilation.
Din bakgrund
Vi söker dig med en yrkeshögskoleingenjörsexamen eller motsvarande teknisk utbildning. Tidigare erfarenhet inom VVS eller laboratorieverksamhet är meriterande. Du har ett genuint intresse för teknik, en god analytisk förmåga samt ett lösningsorienterat arbetssätt. Rollen kräver att du är ansvarstagande, strukturerad och kan arbeta både självständigt och i nära samarbeten. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi dig?
Hos NIBE får du arbeta med produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi är en trygg arbetsgivare i ständig tillväxt - med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och tekniska lösningar i framkant.
Välkommen att söka jobbet
Vill du jobba med oss för en mer hållbar framtid? Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
under "Lediga jobb". Då vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, dock senest den 14 september. Vill du veta mer så hör av dig till någon av oss.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm. NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR-Specialist
Madeleine Johannesson madeleine.johannesson@nibe.se 0433-27 30 00 Jobbnummer
9472388