Kyrkoherde till Tierps Pastorat
2025-10-15
Tierps pastorat söker dig som vill bidra till ett levande församlingsliv. Som kyrkoherde har du det övergripande ansvaret för verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Tierps pastorat omfattar tre församlingar, belägna i en miljö med en rik variation av landskap: Hållnäs-Österlövsta, Västland och Tolfta. Pastoratet har sju vackra kyrkor och ett flertal andra byggnader. Pastoratet har även ett levande kultur- och konsertliv, där Lövstabruk utgör en central plats med sin historiska bruksmiljö, som skapar en unik plats för konserter och arrangemang.
Vi ser gärna att du är bosatt i pastoratet, men här finns också goda pendlingsmöjligheter med cirka 35 minuter med tåg från Uppsala och 30 minuter från Gävle. På Nathanelgården finns det även tre tjänstebilar, som medarbetare har tillgång till i tjänsten.
Vi eftersträvar en god arbetsmiljö och erbjuder bland annat eget arbetsrum, prästkläder, frukt på arbetet samt friskvårdsbidrag.
Om dig
Vi söker dig som är en bra ledare och chef, gärna med tidigare erfarenhet av att arbeta som kyrkoherde eller motsvarande. Du är intresserad av dina medarbetare och deras förmågor och vill bidra till att dessa kommer till uttryck i konkret handling. Du är en engagerad och tydlig ledare, som känner glädje i såväl de kyrkliga som de administrativa kyrkoherdeuppgifterna. Du har ett strategiskt perspektiv, men också förmåga att vara närvarande i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
* Prästvigd inom Svenska kyrkan
* Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning
* Körkort B
Anställningsform och ansökan
Tjänstgöringsgrad: 100%. Start enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta tf kyrkoherde Jonas Lindberg på telefon 0293-222 01 eller e-post jonas.lindberg@svenskakyrkan.se
och kyrkorådets ordförande Margaretha Magnusson, tfn 070-643 87 89.
Sista ansökningsdag är: 26 juni.
Urval sker löpande, så om du är intresserad, vänta inte med att söka. Bifoga CV och personligt brev till: amanda.jonsson-oscarsson@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
(org.nr 252004-8188), https://www.svenskakyrkan.se/tierp
