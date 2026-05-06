Kyltekniker - Storkök
Culligan Sverige AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culligan Sverige AB i Stockholm
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Norrköping
, Laxå
eller i hela Sverige
Culligan Nordic Group
Vi på Culligan Nordic Group är stolta över att vara en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara lösningar för både privat och offentlig sektor. På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Culligan Storkök är en viktig del av Culligan Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar för storköksprojekt och är som rikstäckande sälj- och servicepartner med våra kunder genom hela processen. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som varje dag hjälper svenska storkök att fungera - från försäljning och installation till service och akuta reparationer. Vi jobbar med branschens ledande varumärken och har kunden i fokus i allt vi gör. Hos oss blir du en del av ett team som håller Sveriges storkök rullande - varje dag.
Här värdesätter vi olikheter och inkludering. Vi tror att de bästa teamen består av människor med olika bakgrunder, perspektiv och erfarenheter. Därför ser vi gärna sökande i olika åldrar, kön och identiteter - oavsett vem du är är du välkommen hos oss. Känner du igen dig själv i rollbeskrivningen? Tveka inte att söka!
Tjänsten i korthet
Vill du ha frihet under ansvar, arbeta med tekniskt avancerade maskiner och forma dina egna kundrelationer? Då låter det här som rollen för dig!
Som Kyltekniker hos Culligan Storkök är du ute där det händer. När ett kylrum stannar mitt i lunchruschen eller frysen i ett skolkök ger upp - då är det du som kliver in och löser det. Du jobbar med service, installation och felsökning i storkök runtom i Stockholm och närliggande kommuner - allt från skolor och äldreboenden till sjukhus och restaurangkök. Här får du friheten att planera din egen dag, jobba nära kunder och kollegor, och vara den trygga problemlösaren som kunderna alltid kan lita på.
Du utgår från vårt kontor & lager i Sollentuna (eller hemmet), och blir en del av ett sammansvetsat team som hjälper varandra när det behövs. Det här är en roll som passar dig som har ditt kylcertifikat och har jobbat några år i yrket, och nu är det dags för nästa steg i karriären.
Vad du faktiskt gör om dagarna
Tar emot och prioriterar serviceärenden
Felsöker, reparerar och underhåller kyl- och fryssystem i storkök
Installerar ny utrustning hos kund
Har direktkontakt med kunder - du förklarar, löser och följer upp
Samarbetar med kollegor vid större jobb
Dokumenterar ditt arbete digitalt (enkelt och strukturerat)
Driver dina egna uppdrag från start till mål
Kort sagt: du äger din arbetsdag och dina lösningar.
Vi tror att du:
Har kylcertifikat klass 1 och B-körkort
Har erfarenhet av kylteknik och några års erfarenhet i ryggen
Gillar att felsöka - på riktigt, tills du hittar felet
Är självgående och trivs med frihet under ansvar
Är trygg i mötet med kunder
Har grundläggande elkunskaper
Kan jobba i digitala system och dokumentera ditt arbete
Pratar svenska obehindrat (engelska är ett plus)
Extra plus i kanten
CO2-certifikat
Erfarenhet från storkök eller liknande miljöer
Vad du får hos oss
Frihet på riktigt - planera dina dagar som en egenföretagare, men med trygg anställning
Ett jobb där du ser direkt resultat av det du gör
Variation - ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utvecklas tekniskt och bredda din kompetens
Ett stabilt bolag i tillväxt med nordisk närvaro
Servicebil och möjlighet att utgå hemifrån
Och ja - vi gillar att ta en kaffe ihop i Sollentuna också
Startdatum
Så snart som möjligt
Placering
Du utgår från vårt kontor i Sollentuna, och spenderar dina dagar ute hos kunder i Stockholm med omnejd.
Rekryteringsprocessen
Vi gör mer än att serva storkök - vi ser till att verksamheter som skolor, sjukhus och restauranger faktiskt fungerar i vardagen. Vill du vara den som gör skillnad när det verkligen gäller? Då tycker vi att du ska söka.
Vi rekryterar löpande och återkopplar inom två veckor. Under tiden - kika gärna in mer om oss på vår karriärssida och hemsida. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7690612-1984927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culligan Sverige AB
(org.nr 556581-5023), https://career.culligan.se
Hammarbacken 12 (visa karta
)
191 49 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Culligan Nordic Group Sweden Jobbnummer
9895302