Kvinnlig personlig assistent sökes till fast schemarad
Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falköping
2026-06-12
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Personlig assistent sökes till lugn och positiv kvinna på 74 år som bor i egen lägenhet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat stöd och hjälp vid förflyttningar, städning, personlig omvårdnad, promenader och annat som ingår i det vardagliga livet.
Du som söker är kvinna, och är lugn och trygg i ditt förhållningssätt. Du har en positiv livssyn och en god förmåga att vara lyhörd. Erfarenhet av liknade jobb är meriterande, men det är framför allt din personliga lämplighet som är viktigt. Då man assisterar med kommunikation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift. Du är rökfri.
1 tjänst 63,44% med anställning för viss tid så länge uppdraget varar. Man arbetar på ett rullande fyra veckors schema med arbetstid förlagd till dag, kväll, helg samt natt med väntetid. Dygnspass är vanligt. Tjänsten inleds med bredvid gång då det är viktigt att du känner dig säker i de arbetsuppgifter som ingår i arbetet.
Välkommen med din ansökan märkt "FÖ" senast 2026-07-19 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
.
Kollektivavtal Fremia – Kommunal.
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser. Tillträde 1 augusti 2026 men vi är angelägna att få rätt person på rätt plats så tillträdesdag kan ske i samråd.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna innan en ev. anställning. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""FÖ"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgsassistans Ekonomisk Förening
, http://www.skaraborgsassistans.com
521 35 FALKÖPING Arbetsplats
SkaraborgsAssistans Jobbnummer
9961016