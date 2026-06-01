Kvinnlig personlig assistent sökes!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
Hej!Jag är en kvinna som, efter en svår skada, behöver hjälp regelbundet under mina dagar. Jag söker nu en trygg och engagerad kvinnlig personlig assistent som vill vara ett stöd i min fortsatta vardag.
Vem är du?
Du är lugn, fokuserad och pålitlig. Du trivs i en roll där vardagen kan variera och där du kommer att hjälpa mig med mina vardagliga sysslor. Du är även en engagerad person som är noggrann och kan hantera flera saker samtidigt.
Krav och egenskaper:
Icke‐rökare
Goda kunskaper i svenska
Ingen kattallergi (jag har katt hemma)
Trygg, respektfull och lyhörd i ditt bemötandePubliceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Hjälpa mig med mina vardagliga sysslor
Skapa trygghet och stabilitet i min vardag
Möta mig och min familj med respekt och omtankeOm tjänsten
Omfattning: Timanställning
Arbetstider: Dagtid och nattid
Start: Enligt överenskommelse
Om du är en person med hjärta, lugn och engagemang – och trivs med ett aktivt och meningsfullt arbete – kan du vara rätt person för mig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
