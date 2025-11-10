Kvinnlig personlig assistent
2025-11-10
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Vårgårda
, Uddevalla
, Ängelholm
, Haninge
Vi söker nu en engagerade personlig assistent till en kvinna i Mölndal.
Arbetstiderna är förlagt dag tid vardagar ca 16 Tim i veckan . Du ska även kunna hoppa in vid sjukfrånvaro.
Kunden är en glad kvinna i rullstol med cerebral pares som behöver
hjälp med få vardagen att fungera och planeras . Hon tycker om att laga mat och baka, träna på gym och vara ute i naturen .
Kommunikation är inte hennes starkaste sida så du bör behärska svenska språket flytande.
Vi söker endast kvinnlig assistent med erfarenhet att ha jobbat som Personlig assistent.
Vi ser också att du har en kunskap om att jobba med personer med Cerebral pares . Du ska även ha en hög arbetsmoral och ansvarskänsla.
Vara idérik, positiv och trygg i dig själv .
Då det är kunden som väljer sina assistent så kommer vi att lägga stor vikt kring personligheten.
Hund finns i hemmet.
Välkommen in med din ansökan!
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera assistans
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559019-7942) Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderaassistans.se
9596875