Kvinnlig assistent sökes
2025-11-10
Vi söker dig som älskar att hjälpa andra människor.
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till vår kund i Vinsta. Du ska vara i god fysik, kunna hantera tak lift och vara ett viktigt verktyg. I dina arbetsuppgifter ingår personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning och olika sociala aktiviteter. Arbetstiderna är: 3 fredagar 15.00-21.30 och helgdagar 8.00-15.45 och 15.00-21.30. Det finns möjligheter att jobba extra.
Kunden som behöver hjälp är en social 64 årig rullstolsburen man som har ryggmärgsskada, som bor i en fin lägenhet tillsammans med sin fågel och sina fiskar. Han behöver hjälp med allt som tillhör vardagen. Han tycker om att vara ute på hans terrass när det är fint väder. Han brukar röka med hjälp av assistenten när han sitter på terrassen. Han gillar att titta på tv, ut och handlar med mera.
Han söker en assistent som är lyhörd, tålmodig, att man gärna får ta egna initiativ och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet. Du ska kunna svenska språket i tal och skrift. Finska språket är ett plus i kanten.
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal, Individuell lönesättning. Arbetsgivare blir IGS assistans AB.
Obs! Giltig legitimation måste visas innan avtal skrivs.
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Mejla CV och personligt brev
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS1090". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318)
Arenavägen 41 Plan 8 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
9597941