Kvik Trollhättan söker Franchisepartner
2025-11-10
Din nya verksamhet är utformad för att lyckas med Kviks danskdesignade kök!
Är du en dynamisk butikschef som är redo att ta steget till entreprenörskap och leda din egen verksamhet som egenföretagare? Föreställ dig att driva en butik som förvandlar hem i ditt närområde med stilfulla, prisvärda kök i dansk design. Med Kvik kan detta bli din verklighet.
Varför starta och driva en egen butik inom Kvik som Franchies partner?
Du öppnar inte bara en butik - du blir del av en framgångshistoria som spänner över mer än 40 år i Europa och Asien. Vi erbjuder en affärsmodell som inte bara är lönsam, utan som även ger omfattande stöd inom försäljning, drift och marknadsföring - allt utformat för att du ska lyckas från dag ett. För att starta behöver du ett eget startkapital och ett registrerat Aktiebolag.
Vi ger dig möjlighet att presentera exklusiva lösningar för kök, badrum och garderober, där funktionalitet förenas med den eleganta och minimalistiska skönheten hos dansk design. Detta är din chans att göra verklig skillnad i ditt lokala område genom att erbjuda produkter som kombinerar överkomligt pris och stil.
Vem letar vi efter?
Idealiskt sett är du redo att driva ett eget företag genom att var en målinriktad butikschef med kundfokus, passionerad kring design och där kvalitet värdesätts - grundpelare som Kvik står för.
Varför nu?
Marknaden för renovering och heminredning växer kraftigt, och efterfrågan på högkvalitativa och prisvärda kök ökar. Om du är redo för ett stort steg i din karriär, gå med Kvik i dag. Vårt koncept är utformat för att stötta dig på vägen mot ditt entreprenörsdrivna mål.
Ansökan sker via länken med ett cv och personligt brev. Det kommer även att ske en bakgrundskontroll. I samband med denna rekrytering samarbetar Kvik med Retail Recruitment och ansvarig rekryterare. Vänta inte med dina ansökan då vi tillämpar fortlöpande urval.
Kvik A/S
Vi är en dansk tillverkare av kök, garderober och badrumsmöbler, och vårt huvudkontor ligger i Vildbjerg, Danmark. Vår mission att sälja kök, badrum och garderober i dansk design till överraskande låga priser.
I mer än 40 år har vi tillverkat och levererat danska designkök i enlighet med vår mission. Vår filosofi är att ge kunderna mer än de förväntar sig och vi har revolutionerat köksbranschen med innovativ design, snabba leveranser och överraskande låga priser. Vi fortsätter att utmana normerna så att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda fantastiska designlösningar som alla har råd med.
Vår utveckling avspeglas i den tillväxt vi har har, de två senaste åren har vi vuxit med mer än 30 procent. Vår ambition för framtiden är en fortsatt hög tillväxtnivå.
Utöver att sätta vår prägel på den danska marknaden har vi genom vår franchisemodell även utvecklats till en betydande aktör på den internationella marknaden. I dag har vi över 180 butiker på 13 olika marknader.
Vår globala försäljning uppgår till närmare 1,8 miljarder DKK via franchise- och egenägda butiker. I dag är vi mer än 1 500 medarbetare varav ca 300 personer jobbar på huvudkontoret i Danmark. Vi ägs av koncernen Ballingslöv International, en av marknadsledarna inom kök, garderober och badrum i Skandinavien och England. Ballingslöv International ägs i sin tur av svenska Stena.
Läs mer om oss på: www.kvik.se Ersättning
