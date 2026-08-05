Kvällsservis - Vintersäsong
Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2026-08-05
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Som kvällsservis på Fjällrestaurangen serverar du gästerna en färgstark middag där ditt uppdrag är att ta hand om gästerna och se till att de känner sig välkomna och mätta!
Här bjuder vi in dig till ett team som värderar värdskap och laganda högt!
Vi söker dig som:
Är utåtriktad och har erfarenhet av servering från en á la carterestaurang. Du bör gilla högt tempo och vara lite kunnig inom mat och vin. Du är en störtskön person som gärna arbetar hårt och tycker att ditt arbete är viktigt, det är nämligen något vi värderar högt. Du är en del av ett större sammanhang där vi arbetar tillsammans och alla beståndsdelar är lika viktiga för att vi ska lyckas och därför behöver du vara en lagspelare och flexibel i ditt arbete. Du kommer framförallt arbeta kvällar i Fjällrestaurangen, det betyder att på dagarna kan du vara uppe på fjället och åka skidor utförs eller slättförs, ja göra lite vad du vill i våran härliga fjällnatur vi har här uppe.
Anställningsform & anställningsperiod: Säsongsanställning i perioden december – april Kombinerade tjänster förekommer, vilken innebär varierande arbetsuppgifter inom flera områden.
Arbetstider: 25-40h/veckan, varierande arbetstider vardag och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6161459-2132087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse AB
(org.nr 556540-2160), https://jobba.funasdalen.se
Strandvägen 2A (visa karta
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846 72 FUNÄSDALEN Arbetsplats
Funäsdalen Jobbnummer
10022958