Kvalitetsutvecklare för vård- och omsorgsboenden
2026-03-20
Ref: 20260575
Är du en person som vill bidra till ökad kvalitet för välfärdens viktigaste målgrupp och brinner för utveckling och teamarbete?
Vi söker nu dig som vill arbeta med kvalitets- och verksamhetsutveckling i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen för en visstidsanställning om ett år, med möjlighet till förlängning. Du blir en viktig person i avdelningen för vård- och omsorgsboende när det gäller att säkra och höja kvaliteten för de Malmöbor som vi finns till för. Tjänsten är en administrativ utvecklingsroll utan eget patientansvar.
Du kommer tillhöra avdelningens stabsenhet vars uppdrag är att stödja, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna med malmöbon i fokus. Förutom två kvalitetsutvecklare består staben av 16 medarbetare med olika roller såsom SAS, utvecklingssekreterare, övergripande superanvändare, projektledare och kultursekreterare. Vi har en god sammanhållning och positivt socialt klimat där vi hjälper och stöttar varandra. Våra lokaler är belägna i centrala Malmö nära gågatan.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll får du möjlighet att:
• Ta initiativ till, samordna och vara en aktiv deltagare i förbättringsarbete tillsammans med chefer och medarbetare både på övergripande nivå och mer verksamhetsnära.
• Främja tvärprofessionella arbetssätt i avdelningen
• Ha ett extra fokus på frågor och arbetssätt som rör rehabilitering och hjälpmedel hos målgruppen.
• Kommunicera och samarbeta med olika aktörer, både inom och utanför förvaltningen för att säkerställa och utveckla kvaliteten i vår avdelning och förvaltning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Legitimation som fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut
• Minst två års erfarenhet i yrket inom kommunal vård och omsorg
• Erfarenhet av att ha arbetat med kvalitets- eller verksamhetsutveckling
• Goda kunskaper i Office365
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, där du kan uttrycka dig professionellt
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda kvalitets- eller verksamhetsutveckling
• Goda kunskaper i för området gällande lagstiftning
Som person är du serviceinriktad genom att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har en stark vilja att hjälpa andra. I rollen behöver du kunna vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till förändringar, och se möjligheter i nya situationer och vilja ta en självklar plats i förändringsarbete.
Du har god analytisk förmåga och kan hantera komplexa frågor samt hitta lösningar. Du kan arbeta bra med andra människor och kan relatera till den du samarbetar med på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi söker dig som kan uttrycka dig tydligt och engagerat i både små och stora sammanhang och kan anpassa din kommunikation till situationen. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du kan röra dig mellan övergripande och mer abstrakta frågor samt konkreta utmaningar och möjligheter på verksamhetsnära nivå.
Om arbetsplatsen
Vår avdelning ansvarar för vård- och omsorgsboenden och korttidsboenden. Avdelningen har cirka 2300 medarbetare och är organiserad i nio enheter. Vi välkomnar engagemang, driv och nya idéer för att kunna fortsätta utveckla våra arbetssätt och på så vis skapa en attraktiv organisation. Medarbetarskap och ledarskap är av största vikt, och hos oss får du möjlighet att förbättra och forma vårt framtida Malmö!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidanställning på ett år, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 5 augusti 2026Övrig information
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska
minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla
hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som
kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Varmt välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse
