Kvalitetskontrollant
Trelleborg Ersmark AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Skellefteå Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Skellefteå
2026-01-31
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborg Ersmark AB i Skellefteå
Vilka är vi?
Trelleborg Ersmark AB ligger i Ersmark, strax utanför Skellefteå, och är en del av Trelleborgkoncernen som är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tillverkar O-ringar och olika typer av tätningar för krävande miljöer. Hos oss arbetar du i en internationell organisation med en familjär kultur där samarbete, ansvar och innovation står i centrum.
Om jobbet
I denna roll kommer du att arbeta som kvalitetskontrollant i vår produktion där du blir en viktig del av teamet.
Hos oss får Du får möjlighet att bidra till hög kvalitet, säker produktion och kontinuerliga förbättringar.
Exempel på dina arbetsuppgifter:
Vulkning av produkter
Kontroll av de färdiga produkterna
Paketering
Rapportera tider och avvikelser
Arbeta enligt kvalitets- och säkerhetsrutiner
Lön och villkor:
Visstidsanställning, tillträde snarast. Möjlighet till förlängning
Lön: 29 000-31 000 kr/månad beroende på erfarenhet
Kollektivavtal: Teknikavtalet IF Metall
Vi tillämpar transparenta, objektiva och könsneutrala kriterier för lönesättning enligt EU:s krav på lönetransparens.
Den ideala kandidaten
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har ett intresse för industriverksamhet och gärna erfarenhet från industriell produktion. Du behöver vara noggrann, ansvarstagande och trivas med att arbeta i team. Vi ger dig stöd genom tydliga processer, en bra introduktion och möjlighet att utvecklas i rollen över tid.
Grundkrav
Noggrann och ordningsam
God datorvana
Ha förmåga att arbeta 2 eller 3-skift
B-körkort
Meriterande
Tidigare arbete inom industri eller produktion
Truckkörkort, ex ledstaplare
Ansökningsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-03-31.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Uppmaning
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - eller kontakta oss om du vill veta mer!
Tveka inte att höra av dig:
Tina Hedlund, HR-chef - tina.hedlund@trelleborg.com
Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar för nästan alla branscher i världen. Och vi befinner oss där vi är i dag för att våra talanger tagit oss dit. Trelleborg har den polymertekniska spetskompetens som gör innovation och tillämpning möjlig. www.trelleborg.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborg Ersmark AB
(org.nr 556039-7852)
Fabriksvägen 1-3 (visa karta
)
934 81 ERSMARK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715661