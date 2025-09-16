Kvalitetsingenjör till Saab
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som kvalitetsingenjör kommer du att driva och utveckla kvalitetsförbättringar inom vår organisation. Du kommer att stötta chefer i samband med interna och externa revisioner, genomföra grundorsaksanalyser samt uppdatera handböcker och dokument. Dessutom kommer du att initiera och leda proaktiva förbättringsinitiativ tillsammans med våra chefer.
Som kvalitetsingenjör ansvarar du för:
* att säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav och standarder
* att stödja chefer, tekniker och övrig personal genom att ge vägledning och feedback
* att övervaka och uppdatera rutiner
* att identifiera och initiera förbättringar samt tillsammans med kollegor utveckla effektiva arbetsprocesser
Observera att resor till vår anläggning i Linköping förekommer.
Vi ser gärna att du är en social, kommunikativ och utåtriktad person med stort intresse för kvalitet och förmåga att samarbeta med människor på alla nivåer inom organisationen då du kommer ha många kontaktytor.
Du är en problemlösare som alltid är beredd att lägga ner den tid som krävs för att hitta lösningar, både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du är kundfokuserad och drivs av att leverera ökat affärsvärde till Saab.
Som person är du välorganiserad, systematisk och analytisk - egenskaper som är avgörande för att trivas och lyckas i denna roll. Du har även förmågan att behålla ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
* Relevant utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper inom kvalitet och produktions-/underhållsprocesser
* Goda kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska
* Körkort då resor till andra Saab-anläggningar förekommer
Meriterande:
* Kunskap om luftvärdighetsregler och tillstånd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
