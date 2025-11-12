Kvalitetsingenjör till industrin
2025-11-12
Gillar du checklistor, att upprätthålla och förbättra leverantörskvalité, projektarbete, orsaksutredningar, kvalitetsledning och uppföljning, allt inom högteknologisk process/industri -då är detta tjänsten för dig!
Vi söker en strukturerad och driven kvalitetsingenjör som vill arbeta med att säkerställa och utveckla kvalitetsarbetet tillsammans med internationella team och leverantörer.
Vem är du som person:
Vi söker dig som har ett analytiskt förhållningssätt, är lösningsorienterad och har en god förmåga att både strukturera ditt arbete och samarbeta med både interna och externa parter. Du trivs i en roll där du får kombinera detaljerat analysarbete med ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt förbättringsarbete. Du känner igen dig i att vara en lugn, trygg och relationsbyggande person med en positiv grundsyn.
Vad har du för erfarenhet & kvalifikationer:
• Du har eftergymnasial utbildning inom teknik, industriell ekonomi, kvalitet eller liknande område, alternativt motsvarande yrkeserfarenhet.
• Du har ett stort intresse och kunnande inom kvalitet och har antagligen tillskansat dig det från arbete inom produktion, verksamhetsutveckling och inköp och nu är du motiverad till att sammanföra allt till en ny spännande tjänst med en internationell prägel.
• Du har tidigare arbetat med globala team och koordinering av kvalitet- och processfrågor internationellt
• Du har god statistisk förmåga och kan både utföra och tolka statistiska analyser samt använda analysverktyg
• Du kan driva grundorsaksanalyser (RCA) och hitta- koordinera och följa upp kvalitet- och förbättringsarbete.
Vad du får:
En stimulerande arbetsmiljö där du får utveckla både dig själv och verksamheten. En mycket uppskattad kund!
När:
Enligt överenskommelse. Rekrytering pågår fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-12
Arbete på plats ca 3 dgr / vecka.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Ersättning
