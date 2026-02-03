Kvalitetsingenjör
Vill du arbeta i en internationell organisation där kvalitet, innovation och hållbarhet står i centrum? Genom en spännande organisationsförändring skapar vi nu utrymme för en ny nyckelroll där du i rollen som kvalitetsingenjör får chansen att bygga struktur och sätta din egen kvalitetsstämpel på vår verksamhet.
GF Building Flow Solutions är en internationell och innovativ organisation där hållbarhet, kvalitet och människor står i fokus. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, påverka och arbeta i en kultur som präglas av engagemang, samarbete och stolthet. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där både din kompetens och dina idéer tas tillvara - och där kvalitet är en självklar del av allt vi gör. Vår produktion och vårt labb är belägna i Virsbo, där vi bland annat tillverkar och testar PEX-rör genom mekanisk provning och noggrann kvalitetskontroll.
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad och din vilja att vara en drivande kraft i utvecklingen av vår kvalitetskultur. Hos oss får du en nyckelroll i ett starkt team, där din förmåga att ta initiativ och ditt engagemang väger tyngst. Vi erbjuder en miljö där du får det utrymme och mandat som krävs för att verkligen sätta din egen prägel på tjänsten och forma våra framtida processer.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad, vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hannah Sandström, hannah.sandstrom@randstad.se
Urvalet kommer att hanteras löpnade så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva förändring: Driva och delta i spännande kvalitetsprojekt och ständiga förbättringar.
Säkra excellens: Säkerställa att våra processer, metoder, utrustning och rutiner alltid håller högsta klass enligt interna och externa krav.
Analys & Insikt: Använda data för att analysera och följa upp kvalitetsutfall, ansvara för avvikelsehantering och genomföra rotorsaksanalyser samt föreslå förbättringsåtgärder liksom hantera kundreklamationer.
Inspirera: Utbilda organisationen och stötta våra kvalitetstekniker för att skapa ett gemensamt ägarskap kring kvalitet och driva engagemang för kvalitetsfrågor i hela organisationen.
Revision, System & Dokumentation: Utveckla våra ledningssystem och säkerställa att vi lever upp till kraven (ISO 9001/14001) samt arbeta aktivt med vår QA-modul. Genomföra interna och externa revisioner samt utfärda, granska och slutföra kvalitetsdokumentation.Kvalifikationer
Utbildning: Relevant universitets- eller högskoleutbildning, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet: Vana av ledningssystem och revisioner (minst ISO 9001/14001).
Verktygslådan: Du behärskar MS Office (Excel, Power BI) och talar/skriver flytande svenska och engelska.
Metodik: Du har erfarenhet av problemlösning och rotorsaksanalys.
Språk: Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Då vår dokumentation främst är på svenska behöver du kunna läsa och förstå språket obehidrat, samtidigt som du är bekväm med engelska som är vårt koncernspråk.
Meriterande: Kunskap inom Lean, Six Sigma, PDCA eller SPC ses som ett stort plus!
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en självgående person med förmågan att driva ditt arbete framåt på egen hand. Eftersom du får möjligheten att sätta din egen prägel på tjänsten och ta fram våra framtida processer, är det avgörande att du är initiativtagande och trivs med att ta egna beslut. Rollen är bred och kräver en stor portion flexibilitet där du smidigt kan anpassa dig efter verksamhetens skiftande behov. Du är en kommunikativ lagspelare som är samarbetsvillig och skicklig på att skapa engagemang kring kvalitetsarbetet hos olika funktioner. Slutligen är du en naturligt lösningsorienterad person som motiveras av att hitta effektiva vägar framåt och lösa de utmaningar som uppstår i en dynamisk produktion.Om företaget
