Kvalitetschef som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2026-02-16
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Sollefteå
, Mark
, Vindeln
, Hedemora
, Fagersta
eller i hela Sverige
Var med på vår förändringsresa. Befattningen som kvalitetschef är en nyinrättad tjänst på våra institutioner runt om i Sverige. Den är ett led i att förstärka myndighetens förmåga att arbeta enhetligt, rättssäkert och effektivt och du blir en viktig del av SiS nya organisation.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetschef har du ett övergripande ansvar för i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet vid institutionen, vilket bland annat innefattar egenkontroller och förbättringsarbete utifrån identifierade brister inom vård och behandling och hälso- och sjukvård. Du ansvarar för implementering och uppföljning av metoder och arbetssätt inom vård- och behandling och hälso- och sjukvård. Vidare ska du utveckla och vid behov initiera samverkan med andra vårdgivare. Du ansvarar också för den lokala klagomålshanteringen. Du leder institutionens behandlingsorganisation och till din hjälp har du en grupp av medarbetare bestående av bland annat psykologer, sjuksköterskor och behandlingssekreterare. Du rapporterar direkt till institutionschefen och sitter med i institutionens ledningsgrupp. Chefsberedskap kan ingå i tjänsten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som kvalitetschef har du en helhetssyn och en god förmåga att ta hänsyn till verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du samarbetar bra med andra och är lyhörd i din kommunikation. Du ska också ha:
• Akademisk examen med inriktning mot samhälls- och beteendevetenskap eller annan relevant utbildning.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänst, vård och behandling eller motsvarande verksamhet.
• Dokumenterad aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer med kvalificerade kandidater kan påbörjas innan sista ansökningsdag.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Institutionschef
Aron Sivapalan aron.sivapalan@stat-inst.se 010 453 34 01 Jobbnummer
9743746