Kvalitetschef
2025-10-09
Vill du driva kvalitetsarbetet hos en av Sveriges största aktörer inom livsmedelsbranschen? Till Scans anläggning i Kristianstad söker vi nu en Kvalitetschef som med engagemang, kompetens och struktur driver arbetet för trygg och hållbar livsmedelsproduktion. Här får du en nyckelroll i att utveckla och stärka vårt kvalitets-, miljö- och hållbarhetsarbete - från gård till gaffel.
Det här kommer du att göra I rollen som Kvalitetschef ansvarar du för att driva, utveckla och följa upp kvalitets- och miljöarbetet vid vår anläggning i Kristianstad. Du leder det lokala teamet av Quality Officers och Quality Controllers, totalt sex personer, och säkerställer att Scan lever upp till lagkrav, kundkrav och våra egna högt ställda standarder inom livsmedelssäkerhet, miljö och djuromsorg.
Du kommer att vara en del av platsens ledningsgrupp och arbeta nära produktionen för att förebygga risker och driva ständiga förbättringar. I ditt ansvar ingår också att leda en livsmedelssäkerhetsgrupp, koordinera miljö- och energiarbetet, samt agera kontaktperson mot myndigheter vid revisioner och inspektioner.
Du har en viktig rådgivande roll i organisationen när det gäller frågor som rör kvalitet och miljö. Genom ett engagerande ledarskap skapar du förståelse och delaktighet i kvalitetsarbetet - från planering till uppföljning av mål och nyckeltal. Du är placerad i Kristianstad och rapporterar till Kvalitetsdirektören.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- En relevant universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis inom livsmedel, kemi, biologi eller miljövetenskap.
- Flera års erfarenhet av kvalitetsledning, gärna inom livsmedelsindustrin eller liknande processindustri.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ledningssystem för kvalitet, miljö och gärna livsmedelssäkerhet.
- Erfarenhet av revisioner och kontakt med myndigheter.
- Tidigare ledarerfarenhet och vana att coacha och utveckla medarbetare.
- Förmåga att kommunicera på svenska.
Du är:
- En trygg och engagerad ledare som skapar förtroende genom tydlig kommunikation och närvaro i verksamheten.
- Analytisk och strukturerad med förmåga att se samband och prioritera rätt i en komplex miljö.
- Handlingskraftig och beslutsför med förmåga att agera även i osäkra lägen.
- Samarbetsinriktad och relationsskapande, men också självgående och resultatorienterad.
- Nyfiken och utvecklingsorienterad med vilja att förbättra både processer och människor.
Vad vi erbjuder dig
Som en del av Scan Sverige, som numera är en del av Lantmännenkoncernen, får du möjligheten att arbeta i en organisation som kombinerar tradition och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av hållbar och säker livsmedelsproduktion - från gård till gaffel.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 2/11. I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon, på johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
