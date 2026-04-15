Kvalitetsansvarig till Länstrafiken
Vill du bidra till framtidens hållbara resande och arbeta i en roll där du gör verklig skillnad varje dag? På uppdrag av vår kund Länstrafiken söker vi nu en kvalitetsansvarig till en utvecklande och samhällsviktig roll.
På uppdrag av vår kund Länstrafiken rekryterar vi nu en kvalitetsansvarig till deras trafikavdelning. Länstrafiken är en central aktör i ett välfungerande samhälle och möjliggör dagligen resor till arbete, skola och fritid för invånarna i Norrbotten. Organisationen består av engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att skapa tillgängliga, hållbara och klimatsmarta resor. Här erbjuds du en möjlighet att vara en del av en utvecklingsresa där kvalitet, innovation och samhällsnytta står i fokus.Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsansvarig har du en central roll i att säkerställa en kvalitetssäkrad, effektiv och datadriven uppföljning av busstrafiken. Du arbetar med att utveckla och följa upp nyckeltal (KPI:er), analysera statistik samt identifiera förbättringsområden för att höja kvaliteten för både resenärer och leverantörer.
Du ansvarar för avdelningens statistikuppföljning och arbetar proaktivt med analys av exempelvis resandestatistik och systemanvändning. Rollen innebär även systemansvar för realtidssystemet, där du arbetar med uppföljning, funktion och utveckling.
Du fungerar som ett stöd till trafikchefen och tar vid behov ett operativt ansvar. I rollen ingår också nära samarbete med leverantörer genom möten, uppföljningar och kvalitetsarbete. Du deltar i både interna och externa projekt samt är involverad i upphandlingsprocesser.
Då tjänsten är ny finns stora möjligheter att påverka arbetssätt och innehåll.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en strukturerad och drivande person med ett starkt engagemang för kvalitet och utveckling. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med både kollegor och externa parter. Med ett analytiskt förhållningssätt har du förmågan att omvandla data till konkreta insikter och förbättringar. Du är kommunikativ, trygg i din roll och har ett genuint intresse för att bidra till samhällsnytta och kundvärde.
För att lyckas i rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
Eftergymnasial utbildning inom logistik, transport, system eller motsvarande
Erfarenhet från trafik-, transport- eller systemrelaterad verksamhet
Goda kunskaper i BI-verktyg
Goda kunskaper i Officepaketet
Vi ser fram emot din ansökan - skicka in den så snart som möjligt då urval sker löpande.
Huvudkontoret är beläget i Överkalix, och tjänsten innebär veckovisa resor dit; placeringsort kan vara Luleå, men arbetet kräver regelbunden närvaro i Överkalix, och företagsbil finns att tillgå för resor.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henna Vaalto via e-post: henna.vaalto@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
956 31 ÖVERKALIX Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com
9857147