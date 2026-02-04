Kvalitets- och hållbarhetsspecialister
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit.
Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga.
Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss
Om rollen
Vill du arbeta i en samhällsviktig organisation där kvalitet, hållbarhet och långsiktighet är centrala för en robust och effektiv kollektivtrafik? Connecting Stockholm söker nu en kvalitets- och hållbarhetsspecialist som vill ta kvalitet och hållbarhet från krav till verkligt värde - och bidra till effektivitet, innovation och långsiktig utveckling.
Som kvalitets- och hållbarhetsspecialist har du en central och drivande roll i att samordna, utveckla och följa upp organisationens arbete inom kvalitet, hållbarhet och regelefterlevnad. Du arbetar nära ledning, verksamhetsansvariga och processägare och bidrar till att våra ledningssystem är ändamålsenliga, integrerade och i linje med verksamhetens mål. Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med ett tydligt operativt genomslag, där du stöttar verksamheten och ser till att beslut, krav och ambitioner faktiskt blir verklighet. Du rapporterar till Miljöchef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter* Samordna och kommunicera kvalitets- och hållbarhetsarbetet inom verksamheten* Processleda och stödja processägare i utveckling, förvaltning och förbättring av ledningssystem* Säkerställa samordning av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 55001, inklusive planering och genomförande av externa revisioner* Planera, samordna och genomföra interna revisioner samt delta i utredningar och förbättringsarbete* Framtagande av årsplanering, verksamhetsplaner och verksamhetsutvecklingsplaner* Skapa struktur och driva uppföljning och ständiga förbättringar enligt PDSA-cykeln* Stödja arbetet med att identifiera, tillämpa och följa upp bindande krav* Identifiera risker kopplade till kvalitet och hållbarhet och omsätta dessa till förbättringsåtgärder* Omvärldsbevaka regelverk, standarder, praxis och utveckling inom kvalitet och hållbarhet (t.ex. SWOT och PESTEL)* Planera, driva och samordna framtagande av hållbarhetsredovisning enligt beslutade ramverk, exempelvis GRI* Bygga och upprätthålla relationer med myndigheter och andra externa intressenter
Kvalifikationer* Högskoleutbildning inom kvalitet, teknik, miljö, hållbarhet eller motsvarande kompetens* Erfarenhet av arbete med ISO 9001 och ISO 14001 (erfarenhet av ISO 55001 är meriterande)* Erfarenhet av system för verksamhetsledning* Erfarenhet av att utveckla och förbättra arbetssätt och processer med fokus på kvalitet, effektivitet och ständiga förbättringar* Praktisk erfarenhet av att planera och genomföra internrevisioner* Erfarenhet av hållbarhetsrapportering* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Du är en strukturerad och analytisk person som trivs i en samordnande och stödjande roll och är drivande i att skapa en sammanhållen leverans. Du har lätt för att samarbeta med olika delar av organisationen och kan kommunicera komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Du arbetar självständigt, tar initiativ och har förmåga att växla mellan strategiska perspektiv och praktiskt genomförande. Du delar våra värderingar kopplat till resultat, passion och relationer och motiveras av att göra verklig skillnad för en hållbar, säker och välfungerande kollektivtrafik som människor förlitar sig på varje dag.
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder flera förmåner som till exempel SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan vi använda urvalsfrågor och tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kompetens och potential. Referenstagning och eventuell bakgrundskontroll kan också komma att genomföras innan beslut om anställning fattas
Tjänsten kommer att omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Fredrik Häller, på fredrik.haller@connectingstockholm.se
Enligt avtal.
