Kvalificeringsingenjör till Octapharma AB
2025-12-26
Brinner du för att arbeta med teknisk kvalificering i GMP-miljö? Vill du kombinera möjligheterna, som ett globalt företag ger, med fördelarna som ett familjeföretag har? Vi på Octapharma växer och söker nu en Kvalificeringsingenjör till företaget.
Octapharma är ett bioteknologiskt läkemedelsföretag med storskalig tillverkning på nordvästra Kungsholmen - med vision att förbättra människors hälsa och liv.
Som Kvalificeringsingenjör kommer du att tillhöra och vara med och utveckla den nystartade sektionen Qualification. Sektionen tillhör avdelningen Engineering som är en viktig del inom Octapharma då den är företagets huvudkompetens för tekniska lösningar och bistår produktionen med löpande problemlösning. Sektionen ansvarar för teknisk kvalificering av utrustning, system och utilities (media), (IQ/OQ/PQ media).
Som kvalificeringsingenjör har du en viktig roll hos oss. I ditt ansvar ingår det exempelvis att:
Delta i, alternativt leda, projekt och aktiviteter som kvalificerings-/QPL-ledare och/eller som utförare av kvalificeringar
Delta i arbetet med framtagande av standarder/instruktioner och mallar för kvalificeringsprocessen inom ansvarsområdet
Medverka i att utarbeta dokumentation till myndighet
Delta vid inspektioner
Medverka i förbättringsarbete samt optimering av processer och arbetssätt inom sektionen
Vem är du?
Rätt kandidat för denna roll har:
Flerårig erfarenhet av kvalificeringsledning inom ansvarsområdet (teknisk IQOQ inklusive processfunktionalitet, styrsystem samt PQ media)
Högskole-/universitetsutbildning med teknisk inriktning (exempelvis kemiteknik, maskinteknik, bioteknik)
Erfarenhet av arbete enligt GMP
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom processindustri
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som är en strukturerad, tekniskt intresserad och ansvarstagande lagspelare. Du driver dina uppgifter effektivt och framåt, har god förmåga att prioritera ditt arbete och uppskattar goda samarbeten med dina kollegor. Du är positiv och du drivs av att nå resultat tillsammans med andra i ett prestigelöst klimat. Du har goda sociala egenskaper och en god kommunikationsförmåga vilket gör att du skapar engagemang inom sektionen och avdelningen.
Om Qualification inom Technical Unit
Technical Unit är organiserat i avdelningarna Engineering, Maintenance, Facility & Utilities, Automation & Metrology där sektionen Qualification är en del av Engineering
Technical Unit ansvarar för att produktionsanläggningen, byggnader och övrig utrustning finns på plats och fungerar
Funktionen är helt avgörande för att verksamheten ska fungera på ett hållbart sätt
Vi investerar kontinuerligt i siten, vilket medför modernisering och expansion
Qualification består idag av 6 tjänster och du rapporterar till chefen för sektionen
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
Du bidrar till att rädda liv - Varje dag är meningsfull då vi tillverkar livräddande läkemedel
Förmåner - Bonusprogram, förmånsportal med förmånliga deals och erbjudanden samt naprapat på arbetsplatsen med flera.
Familjära värderingar - Långsiktigt perspektiv gällande personal och relationer
Bistro bryggeriet - Varje dag serveras hemlagad mat och vi har ett eget bageri/kafé
Kompetensutveckling - Vi erbjuder bland annat flertalet olika medarbetar- och ledarskapsutbildningar, både interna och externa, trainee-program samt digitala lösningar
"I den här rollen kommer du att få jobba med härliga människor och intressanta frågeställningar gällande tekniken i våra produktionsanläggningar. Jag söker efter kollegor som är serviceinriktade med hög grad av problemlösningsförmåga och vilja att ta ägarskap. Jag ser fram emot att bygga den här gruppen tillsammans med er." /Emma Fredbäck, Sektionschef Qualification
Har du frågor om tjänsten, kontakta Krishan Johansson-Haque på krishan.johansson-haque@qrios.se
eller 0720701653. Sista ansökningsdag är 2025-12-14
Om du går vidare i processen:
I vår rekryteringsprocess ingår arbetspsykologiska tester, intervjuer samt referenstagning
För slutkandidat genomförs alkohol- och drogtest hos vår företagshälsovård
Du som är nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till kan kontakta mig (Krishan) direkt.
