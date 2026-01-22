Kvalificerad handläggare, vikariat
2026-01-22
Vill du arbeta nära politiken i en kommun där beslut snabbt blir verklighet? Älvsbyns kommun söker en kvalificerad handläggare till kansliet. Här får du en central roll i processer, rättssäkra beslut och utvecklingen av framtidens Älvsbyn.
I Älvsbyns kommun är det nära mellan beslut och verklighet, vi är en levande kommun med framtidsrika visioner, vi är ju Norrbottens pärla! Här kan du gå rakt ut i naturen efter jobbet och hit kommer du enkelt med både tåg, buss och bil när du besökt andra platser. Vi har ett rikt näringsliv och föreningsliv och här hittar du många möjligheter för ditt framtida liv och boende.
Kommunen har mer än 700 medarbetare, din tjänst finns på kansliet och är en del av kommunchefens stab. På Kansliet arbetar vi nära politiken och tjänstepersonerna som leder arbetet. Vi ansvarar för hela kedjan från en ny handling till arkiv samt att bedöma och lämna utallmänna handlingar. Inom kansliet finns också Kommunikation och Medborgarservice och vi samlar därmed hela cirkeln från Älvsbybornas frågor och idéer, till beslut och vidare till kommunikation om vad som händer. Tillsammans skapar vi goda förutsättningarför varandra och för Älvsbyn, i vardagen och för framtiden. Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som kvalificerad handläggare stöttar du främst politiken, men även kommunchef och andra chefer i handläggning och utredning i relation till det politiska arbetet. Du sammanställer och förbereder ärenden inför politiska beslut och för protokoll samt vägleder vid nämndssammanträden. Du expedierar sedan beslut som påverkar individer, verksamheter och samhället i stort och rättssäkerhet och stringens är viktigt. Till rollen hör också att administrera allmänna val och säkerställa och vidmakthålla en relevant dokumenthantering. Tillsammans med övriga handläggare medverkar du i utvecklingen av kansliets interna processer. Du ansvarar också för ett eller flera fokusområden som fördelas inom verksamheten. Arbetsuppgifter och ansvarsområden kan komma att förändras och utvecklas över tid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom rättsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation med nämndsadministration och dokumenthantering är meriterande.
Kunskap om områdena dataskydd, informationssäkerhet och projektledning är också meriterande. Du har goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning.
Du har
goda IT-kunskaper samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
ett strukturerat och metodiskt arbetssätt och kan arbeta självständigt och noggrant.
lätt för att samarbeta med andra och för att möta människor med olika bakgrund på ett professionellt sätt.
Du trivs med att vägleda och avväga, du är generalist och tillsammans med kollegor och ledning prioriterar du dina dagar och uppgifter på ett balanserat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse och som sträcker sig till och med oktober 2026 med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
