Kvalificerad fastighetsskötare
Meritaten Fastighets AB / Fastighetsskötarjobb / Örebro
2025-12-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker en fastighetsskötare för tillsyn, skötsel och underhåll av våra bostadsfastigheter och lokaler.
Du ansvarar för fastigheternas och lägenheternas yttre och inre underhåll samt den dagliga skötseln inklusive reparationer, renoveringar, ombyggnationer, in/utflyttar, trädgårdsskötsel och snöröjning, samt ansvarar för egenkontroll enl. kontrollplan.
Det är ett varierande fysiskt arbete som kräver att du har en bred allmän teknisk kompetens, är en kreativ problemlösare, serviceinriktad, flexibel, ordningsam, kvalitets- och tidsmedveten samt självgående.
Du kommer att ha många olika kontaktytor och måste tycka om mötet med människor.
Bakgrund:
Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett måste.
Erfarenhet av Bygg, El, VVS samt drift av undercentraler är meriterande.
Körkort B är ett krav.
Personliga egenskaper:
Vi tror att du är c:a 30-50 år, har god social kompetens, har god samarbetsförmåga samt är stresstålig.
För att lyckas i rollen som fastighetsskötare hos Sjöborgs Fastighetsförvaltning tror vi att du tycker om att arbeta med fastighetsteknik och problemlösning i kombination med professionell service till våra hyresgäster. Du tycker om att vara fixaren som tar initiativ, samordnar och löser problemen när de dyker upp. I och med att rollen innebär mycket samverkan både internt och externt vill vi att du är duktig både på att kommunicera och ha god samarbetsförmåga.
Sjöborgs Fastighetsförvaltning kan erbjuda dig ett spännande arbete med stor variation i ett växande fastighetsbolag med långsiktigt ägande.
Omfattning:
Arbetstid är heltid, dagtid.Publiceringsdatum2025-12-15Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast 23 januari 2026
Maila till jobb@sjoborgsfastigheter.se
eller skicka den till
Sjöborgs Fastighetsförvaltning
Ringgatan 6
703 42 ÖREBRO
För ytterligare info ring Thomas Lundström, 019-32 53 17 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: jobb@sjoborgsfastigheter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meritaten Fastighets AB
(org.nr 559035-9591)
703 42 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
