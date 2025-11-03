Kursledare i Keramik/Drejning
Om rollen
Vi söker en engagerad Kursledare i Keramik/Drejning till vårt kreativa team i Värnamo, Sverige. Denna position innebär att du kommer att ansvara för att planera och genomföra keramik- och drejningskurser samt inspirera deltagare till att utveckla sina färdigheter inom hantverk.
Ansvarsområden
• Utveckla och strukturera kursplaner för keramik och drejning.
• Genomföra undervisningssessioner med fokus på praktisk handledning.
• Stödja kursdeltagare i deras konstnärliga utveckling samt coacha dem för att nå deras mål.
• Upprätthålla en säker och välkomnande miljö i studion.
• Samarbeta med andra kursledare och administrativ personal för att förbättra kursprogrammet.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med keramik och drejning, antingen professionellt eller som hobby.
• Pedagogisk erfarenhet eller intresse för undervisning och handledning.
• God organisatorisk förmåga och uppmärksamhet på detaljer.
• Stark kommunikationsförmåga både i tal och skrift.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.Om företaget
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö där kreativitet och personlig utveckling står i centrum. Vårt team värdesätter mångfald och inkludering, och vi strävar efter att skapa en positiv atmosfär där alla känner sig välkomna.
Plats och förmåner
• Värnamo, Sverige.
• Möjlighet till professionell utveckling och utbildning inom området.
• Flexibla arbetstider och en stödjande arbetskultur.
Om du är passionerad för keramik och önskar dela din kunskap med andra, är detta den perfekta möjligheten för dig att föra din karriär framåt med oss. Vi ser fram emot att höra från dig.
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9586699