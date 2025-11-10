Kurator till Realgymnasiet Örebro
2025-11-10
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är kurator
Som skolkurator på Realgymnasiet arbetar du som en del av elevhälsan utifrån skollagen. Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Du träffar elever, vårdnadshavare och personal som erbjuds yrkesspecifik kompetens i form av samtal, stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området.
Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse. Elevhälsomöten är en viktig modell i vårt främjande och förebyggande arbete runt elevgrupperna.
Realgymnasiet i Örebro erbjuder studier på Naturbruksprogrammet inriktningarna Djurvård, Hästhållning och Naturturism. Vi är 24 medarbetare och har 150 elever på skolan. Skolan startade i Örebro 2025 , Realgymnasiet finns idag på 23 orter i Sverige. Tjänsten är tillsvidare på 50-60%.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
• En relevant utbildning inom exempelvis socialpsykologi, socionom, beteendevetenskap alternativt socialpedagogik på högskolenivå.
• Tidigare erfarenhet av uppdraget som kurator inom gymnasiet.
Det är meriterande om du har utbildning i och erfarenhet av att arbete med kognitiv beteendeterapi. Likaså om du har erfarenhet av att bygga upp samarbeten med externa instanser inom kommunen.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga och är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du arbetar systematisk med god struktur och utvecklar både ditt och gruppens gemensamma arbete inom kurators arbetsområde. Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
(https://www.larande.se/)
