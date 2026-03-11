Kurator till psykiatrisk mottagning
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus.
Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Till de allmänpsykiatriska teamen söker vi nu en kurator för ett vikariat.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård samt en akutverksamhet samt våra mobila verksamheter. Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för kuratorer och även om dina förmåner hos oss.
I rollen som kurator stöttar och lotsar du patienter och närstående utifrån de psykosociala samt socialrättsliga faktorer som finns. Det psykosociala arbetet innefattar kartläggning, bedömning, samtal och stöd utifrån ett rehabiliteringsperspektiv. Kuratorn skall också verka som sakkunnig och vid behov vägleda övrig personal i psykosociala frågor som rör t.ex. ekonomi samt lotsning till rätt instans inom socialtjänsten. Kuratorn bevakar givetvis också barnperspektivet. Introduktion hos oss anpassas efter dina behov.
Du arbetar i multiprofessionellt team som består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, rehabkoordinator. Utöver ditt närmaste team tillhör du även ett nätverk med kollegor på kliniken.
Du utgår från Psykiatriska mottagningen, Tinnerbäckshuset men kan likväl möta individer på andra platser i samhället eller på kliniken.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom. Mediterande med arbetslivserfarenhet inom psykiatri, habilitering eller annat likvärdigt socialt arbete.
Som person har du god samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och trygg och kan utifrån din profession fatta egna beslut men också inhämta stöd vid behov. Du är ansvarstagande och sätter patientens bästa i fokus utifrån ditt professionella och empatiska sätt. Givetvis arbetar du även efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Du tycker också att trivseln och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
