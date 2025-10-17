Kurator till Katedralskolan
Vill du ha ett mångsidigt jobb där du får vara med och bidra till elevers och lärares utveckling? Är du intresserad av möjligheten av att samarbeta med andra kuratorer? Då kan det här vara jobbet för dig!
Katedralskolan är en av Uppsalas största gymnasieskolor med över 1400 elever. På skolan erbjuds utbildningar inom barn- och fritidsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, humanistiska programmet och international baccalaureate samt IM-programmet. Med anor från 1200-talet omsätter vi vår rika historia i vår ständiga strävan efter att erbjuda en verksamhet som ligger i framkant av den pedagogiska utvecklingen.
Här kan du läsa mer om Katedralskolan (https://katedralskolan.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolkurator kommer du vara en del av den samlade elevhälsan som arbetar främjande och förebyggande i samarbete med lärarna för elevernas bästa samt ge konsultation och handledning till arbetslag, klasslag och enskilda pedagoger kring elever eller grupper. I arbetet ingår att arbeta med psykosociala insatser direkt riktade till enskilda eller grupper av elever. Det ingår även att träffa elever i både planerade och spontana samtal, genomföra presentationer i klasser om olika områden samt ha kontakt med vårdnadshavare och externa instanser som socialtjänsten och BUP.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetarutbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har god digital kompetens och mycket god svenska i både tal och skrift. Då arbetet innebär samtal på både svenska och engelska, behöver du känna dig trygg i att använda engelska i arbetet.
Har du erfarenhet av arbete som skolkurator ses det som meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jenny Mokhtari, programrektor, 018-727 95 71.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Lena Carlberg, 018-727 58 56.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
