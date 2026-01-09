Kurator till Bup Ätstörning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Kuratorjobb / Malmö Visa alla kuratorjobb i Malmö
2026-01-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) specialistpsykiatri i område Malmö/Trelleborg har cirka 140 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar under 18 år och deras familjer. Vi arbetar mot hela Malmö stad samt Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Inom vårt område finns tre allmänpsykiatriska mottagningar, spädbarnspsykiatrisk mottagning, neuropsykiatrisk mottagning, ätstörningsmottagning, samt tillgång till heldygnsvård via en akutavdelning och två vårdavdelningar.
Mottagningen vänder sig till barn mellan 6-18 år med ätstörningssvårigheter, och deras familj/nätverk. Till enheten hör även mellanvård Ätstörning. Enheten har totalt 15 medarbetare bestående av sjuksköterska, psykolog, kurator, familjebehandlare, skötare, fysioterapeut, läkare, medicinsk sekreterare och enhetschef. På Ätstörningsmottagningen arbetar 10 medarbetare. Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som kurator arbetar du både självständigt och med övriga medarbetare på enheten, arbetet är både utmanande och stimulerande. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat bedömning, utredning, psykoedukation och individuellt anpassade behandlingar för barn, ungdomar och deras familjer. Du har stor frihet att planera och organisera ditt arbete samt även påverka och bidra till vårt utvecklingsarbete. En del i arbetet är att samverka kring patienten både inom Bup och med andra aktörer såsom skola, socialtjänst och habilitering. För att ge god vård arbetar vi efter standardiserade vårdprogram.
Arbetsmiljön värderas högt och vi värnar om ett gott kamratskap med humor och högt i tak. Du kommer till en kompetent och spännande arbetsplats med bitvis högt tempo. Vi erbjuder vi dig även mentorskap med erfaren behandlare. Hos oss har alla en stabil och gemensam värdegrund att stå på.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag, med möjlighet till viss flexibilitet av arbetstiderna.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har godkänd socionomexamen och erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande för tjänsten med grundläggande psykoterapiutbildning steg 1, erfarenhet av ätstörningsbehandling och/eller om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Som person är du stabil, initiativrik och trivs med att arbeta både individuellt och i team. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och bra på att skapa relationer. Därutöver har du en förmåga till att få ett helhetsperspektiv kring våra patienter då det kan vara blandad problematik både hos patienten och i omgivningen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan en eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi hoppas att du fått en god bild av vår verksamhet och ser fram emot att träffa dig, varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Kerstin Kvist, Enhetschef 040-33 71 01 Jobbnummer
9676838