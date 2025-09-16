Kurator/Socionom till Ribbybergsskolan
2025-09-16
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
"Ribbybergsskolan, en plats där elever trivs, känner trygghet och når goda kunskapsresultat och är väl förberedda för framtiden - genom samarbete och engagemang.
" Välkommen att utvecklas med oss!!
Vi är en F-6-skola i Västerhaninge med ca 560 elever och 60 kompetenta medarbetare. Vi strävar efter att lägga grunden för livslångt lärande och vi arbetar för att skapa en miljö där alla trivs och utvecklas. Vi har en hög andel behöriga lärare samt en stabil och kunnig elevhälsa.
Ditt uppdrag
Vi förstärker elevhälsan och söker en engagerad kurator/socionom som vill vara en viktig del av vårt elevhälsoarbete och bidra till att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö för alla våra elever.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Tjänsten är ett delat uppdrag där du kommer att:
Stödja elevhälsoteamet i det förebyggande och främjande arbetet, främst på grupp- och organisationsnivå.
Vara ett stöd för pedagoger i frågor som rör gruppdynamik, trivsel och social utveckling.
Arbeta i grupper av elever med särskilda behov, där du bidrar med socialt och psykosocialt stöd.
Vara en samtalspartner för elever, personal och vårdnadshavare i olika frågor som rör skolgång och välmående.
Du är också en naturlig del i skolans trygghetsarbete och blir en viktig spelare i trygghetsteamet.
Det här söker vi hos dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och som har erfarenhet av arbete med barn och unga inom skola. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan bygga förtroendefulla relationer med både elever och vuxna.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är flexibel och ser lösningar i utmanande situationer.
Det kommer vara ett krav att du har dokumenterad erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett engagerat arbetslag och en välfungerande elevhälsa.
Möjlighet att utveckla det förebyggande arbetet tillsammans med pedagoger och ledning.
En arbetsplats där vi arbetar för alla elevers rätt till trygghet och lärande.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskolan, Ribbybergsskolan Kontakt
Andreas Hallström +4686067391 Jobbnummer
9512068