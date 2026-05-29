Kurator
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Ungdomsmottagningarna är en lättillgänglig verksamhet för ungdomar upp till och med 24 år. Alla våra mottagningar är HBTQ-diplomerade och vi strävar efter mångfald, vilket innebär att vi välkomnar alla sökande oavsett bakgrund.
Ungdomsmottagningen i Borås är huvudmottagning i ett område som även omfattar mottagningarna i Bollebygd, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och Tranemo. Mottagningarna samarbetar nära med varandra och har gemensamma arbetsplatsträffar, handledning och fortbildning. Tillsammans utgör vi ett tvärprofessionellt team bestående av barnmorskor, kuratorer, psykologer, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Vi arbetar personcentrerat med ungdomars psykiska, sexuella och sociala hälsa och möter varje ungdom utifrån deras individuella behov och förutsättningar.
Om arbetet
Arbetet som kurator på ungdomsmottagningen innebär ett psykosocialt arbete där ungdomen alltid står i centrum och där insatserna utgår från ungdomars behov och önskemål. Du erbjuder samtalsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa med stöd av evidensbaserade metoder. Tillsammans med övrig personal deltar du även i mottagningens utåtriktade och hälsofrämjande arbete, där vi bland annat möter skolklasser på högstadie- och gymnasienivå. En central del i uppdraget är samverkan med andra aktörer, till exempel skola, socialtjänst och vårdgrannar, för att ge ett så sammanhållet stöd som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom och gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och vi ser positivt på om du har en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot KBT.
Som person är du självständig, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika professioner och samarbetspartners. Du har ett genuint intresse för ungdomars livssituation och drivs av att göra skillnad för unga i en viktig period av livet.Anställningsvillkor
Du kommer att ha din huvudsakliga placering på ungdomsmottagningen i Borås, men du kan även komma att tjänstgöra på våra övriga mottagningar inom området. I tjänsten ingår även viss kvällstjänstgöring.
Intervjuer planeras till måndag 22/6 och tisdag 23/6.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
503 36 BORÅS Arbetsplats
Regionhälsan Borås Ungdomsmottagning Kontakt
Enhetschef
Åsa Gärdelöv 073-0209234
