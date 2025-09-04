Kurator
Snyggatorpsskolan - en trygg och framåtsträvande högstadieskola i Klippan
Snyggatorpsskolan är en högstadieskola mitt i centrala Klippan, med cirka 500 elever och runt 75 engagerade medarbetare inom lärarkår, elevhälsa och administration. Skolan är lättillgänglig både med tåg och bil, vilket gör den till en naturlig mötesplats för elever från hela kommunen.
Hos oss möts elever av en inspirerande lärmiljö i moderna lokaler. Vi arbetar systematiskt med att utveckla våra lärmiljöer. Våra satsningar har gett tydliga resultat med höjda meritvärden och fler gymnasiebehöriga elever de senaste åren.
På Snyggatorpsskolan är vårt fokus elevens välmående och skolframgång.
Besök gärna vår skola,https://www.klippan.se/utbildning--barnomsorg/grundskola/grundskolor-i-klippans-kommun/snyggatorpsskolan
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med elevhälsoteamet och lärarna för att skapa förutsättningar för eleverna att nå så goda studieresultat som möjligt.
Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog och rektor.
Skolkuratorns insatser bidrar till att skapa möjlighet till förändring både för enskilda elever, för grupper och för skolans övergripande arbete. Det innebär att du bland annat arbetar med konsultation till skolans personal, stödjande samtal med elever, samverkan med vårdnadshavare och med utveckling av skolans värdegrundsarbete. Du är också en viktig aktör i samverkan mellan skola och externa samverkansparter, till exempel socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.Kvalifikationer
Du är socionom med inriktning skolkurator .
Du har tydligt ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och ser varje elevs behov. Du har god förståelse för barns olika sätt att lära och kan genom din profession utmana och stödja elever i deras utveckling.
Du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, hanterar konflikter på ett professionellt sätt och använder humor och värme för att skapa tillit. Du arbetar systematiskt med dokumentation och reflektion, är väl förtrogen med skolans styrdokument och har en stark etisk kompass.
Som skolkurator hos oss främjar du likvärdighet, inkludering och mångfald, och bidrar till en trygg och hållbar skolmiljö där både individ och organisation tar ansvar.
ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg och betyg. Du behöver även kunna uppvisa giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon om det är relevant för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
