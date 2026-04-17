Kungsbacka: Offertingenjör inom pumpar
Jobbakuten Väst AB / Inköpar- och marknadsjobb / Kungsbacka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Kungsbacka
2026-04-17
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbakuten Väst AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
Offertingenjör
Vill du arbeta med tekniska lösningar, kunddialog och offertarbete i ett bolag där du får ta stort ansvar och utvecklas? Scandia Pumps växer och söker nu en teknisk innesäljare/offertingenjör till vårt team i Kungsbacka.
Vi erbjuder
45-50 000 kr/mån.
Pension om 6%
Sjuk/olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar
Friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetserfarenhet som bedöms likvärdig
God förmåga att kommunicera med kunder via både tal och skrift.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
God datorvana samt förmåga att lära dig nya system och produkter
Meriterande
Erfarenhet från liknande roll
Erfarenhet från pumpar och pumpstationer eller närliggande områden
Erfarenhet från eller vatten- och avloppsbranschen och/eller industri
Erfarenhet av upphandlingar, privata och offentliga.
Som person är du positiv, öppensinnad och serviceinriktad, har lätt att kommunicera med såväl kunder som kollegor. Med din tekniska förståelse, energi och entusiasm kommer du att bli en viktig spelare i företagets försäljningsteam!
Vi söker efter en person med stark egen drivkraft och som motiveras av att bygga relationer och skapa affärer. Vi ser gärna att du tidigare arbetat i liknande roller, eller i annan kundnära roll. Om tjänsten
Detta är en kvalificerad roll där du arbetar med både försäljning och teknisk rådgivning.
Du kommer bland annat att:
Ta fram offerter på både standard- och kundanpassade lösningar
Analysera kundens behov och välja rätt teknisk lösning
Arbeta nära säljare, kunder och teknik
Ge teknisk support och avlasta vår tekniska organisation
Följa upp offerter och driva affärer framåt
Vi arbetar främst mot kunder inom Vatten och Avlopp och Industri. Rollen innebär täta kontakter både internt och externt.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utifrån förfrågningsunderlag och kundernas behov välja rätt produkter avseende tekniska krav och gällande standarder och sammanställa detta till en komplett offert. Arbetet innebär problemlösning och i det dagliga arbetet har du en löpande dialog med kunder, säljorganisation och andra inblandade via telefon och mejl.
Du arbetar primärt med Scandia Pumps befintliga kunder. Du arbetar med att hjälpa kunder att hitta lösningar. I huvudsak bearbetas befintliga kunder, men nykundsbearbetning ingår också. För att lyckas i rollen, krävs god teknisk förståelse och vilja att förstå kundens behov.
I rollen ingår även att svara på inkommande förfrågningar och tillsammans med kollegor, ge teknisk support. Du ansvarar för löpande försäljningsadministration, offerter, uppföljningar samt orderläggning.
Om Scandia Pumps
Scandia Pumps i Kungsbacka utvecklar, tillverkar och säljer pumpar och kompletta pumpstationer för VA, VVS och industri i Norden. Vi kombinerar teknisk kompetens med snabb service och långsiktiga kundrelationer.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
434 30 KUNGSBACKA
Jobbakuten Jobbnummer
9860647