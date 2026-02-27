Kundtjänstspecialist
Randstad AB / Kundservicejobb / Borås Visa alla kundservicejobb i Borås
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Är du en god kommunikatör som trivs med att vara den som löser kundernas problem? Brinner du för att ge god service, är snabb och effektiv när det kommer till att besvara kunders frågor via telefon, e-post och chatt? Då kan vi på Randstad ha uppdraget för dig.
I rollen som kundsupport kommer du att arbeta med inkommande frågor från kunder via telefon, chatt och mail. Du är ofta kundens första kontaktpunkt med företaget, vilket innebär att du som person är serviceinriktad och duktig på att kommunicera. Vi söker en samarbetsvillig person med god kommunikationsförmåga. Du brinner för att ge god service genom att vara lyhörd och tillgänglig för kunden. Du är även strukturerad och noggrann och kan prioritera och vara lösningsorienterad även när tempot är högt. Som person är du positiv, engagerad och har en naturlig fingertoppskänsla för service. Du är stresstålig när det hettar till och arbetar alltid målinriktat för att leverera bästa möjliga resultat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Frågor? Kontakta gärna Malin Andersson på malin.andersson@randstad.se
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Du besvara och löser problem via inkommande samtal, e-post och chattmeddelande
Ge professionell och vänligt support för att lösa kundfrågor
Samarbeta med andra avdelningar för att lösa kundrelaterade ärenden
Administration och dokumentation
Vårda kundrelationerKvalifikationer
Erfarenhet från serviceyrken såsom butik eller kundtjänstmedarbetare
Intresse av att arbeta och kommunicera med människor
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i både svenska och engelska
Har gymnasieutbildning
Meriterande för denna tjänst är att du har körkort och tillgång till bilErfarenheter
KundtjänstOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9768495