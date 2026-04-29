Kundtjänstmedarbetare Malmö
Tavex AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-04-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tavex AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Kundtjänstmedarbetare för Tavex i Malmö
Tavex Group finns i 13 länder och är en av de mest pålitliga leverantörerna av investeringsguld och silver för miljontals nöjda kunder. På Tavex AB i Sverige har vi levererat garanterad kvalitet och byggt förtroende i över 20 år. Vår erfarenhet bekräftas av en AAA-rating från Dun & Bradstreet - ett betyg som endast 3 % av företagen i Sverige har. Med en stark webbutik och fysiska butiker i centrala Stockholm tar vi nu nästa steg och expanderar till Malmö!
Vi söker nu talanger som delar vår passion och vill vara med på en spännande tillväxtresa. Om du är serviceinriktad, har ett starkt driv att nå försäljningsmål, och är en riktig lagspelare - då är du rätt person för denna tjänst!
Dina arbetsuppgifter:
Ta emot kunder i butiken och informera dem om våra produkter: investeringsguld och -silver samt penningöverföringar.
Hantera betalningar, utfärda kvitton/fakturor och registrera transaktioner.
Ge utmärkt kundservice genom att besvara frågor om priser, kampanjer och investeringsalternativ.
Arbeta kontinuerligt med att förebygga penningtvätt samt delta i regelbundna utbildningar om aktuella lagar och regler.
Utföra administrativa uppgifter kopplade till försäljningen.
Vem vi tror att du är:
Du har avslutad gymnasieutbildning och är trygg i att arbeta med siffror.
Du talar och skriver flytande svenska och engelska.
Du har goda datorkunskaper (Microsoft Office, Windows, Teams).
Du är strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning, finans eller växelverksamhet är ett plus.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats i centrala Malmö
Heltidstjänst med flexibelt arbetsschema
Tjansten inleds med en betald utbildning med mentor. Under utbildningsperioden tillkommer flera resor till Stockholm
En stödjande och positiv team!
Roliga och engagerande teambuildingaktiviteter
Friskvårdsbidrag
Om du vill vara med och forma framtiden inom investeringsmetaller - då är Tavex AB rätt plats för dig. Välkommen att bli en del av vårt team och få chansen att växa i din roll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: hr@tavex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundtjänstmedarbetare Malmö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tavex AB
(org.nr 556671-1189) Arbetsplats
Tavex AB Jobbnummer
9882458