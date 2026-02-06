Kundtjänstmedarbetare

Bemannia AB (Publ.) / Kundservicejobb / Stockholm
2026-02-06


Vill du arbeta nära kunder och bidra till samhällsnytta? Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till ett kommunalägt bolag i Spånga för ett vikariat med start omgående.
Om uppdraget
Till vår kommunalägda kund söker vi en kundtjänstmedarbetare till ett vikariat med start så snart som möjligt till och med 30 september med chans till förlängning. Uppdraget utförs på plats i kundens kontor beläget i Spånga, med arbetstider, 07:30 - 16:00.
Dina arbetsuppgifter

Hantera inkommande samtal till kundtjänst och växel

Besvara och registrera ärenden via kundtjänstens mailboxar

Kontrollera orderflödet och rätta fel, samt registrera vissa typer av order

Registrera och följa upp avvikelser

Hantera returer, reklamationer och express-/snabbleveranser

Lägga upp nya kunder och uppdatera kundinformation

Ta fram orderstatistik och kategorisera ärenden för uppföljning

Bidra till att utveckla och uppdatera rutiner inom kundtjänst

Fånga upp förbättringsförslag utifrån kunders behov och synpunkter

Dina kvalifikationer

Gymnasieexamen

Tidigare erfarenhet av kundtjänst eller administrativt arbete

Har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt

Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad

Självgående och trygg

Vi lägger stor vikt vid personlighet och rätt inställning till jobbet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13/2.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181676-1827923".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannia AB (Publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
9727012

