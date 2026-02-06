Kundtjänstmedarbetare
2026-02-06
Vill du arbeta nära kunder och bidra till samhällsnytta? Nu söker vi en kundtjänstmedarbetare till ett kommunalägt bolag i Spånga för ett vikariat med start omgående.
Om uppdraget
Till vår kommunalägda kund söker vi en kundtjänstmedarbetare till ett vikariat med start så snart som möjligt till och med 30 september med chans till förlängning. Uppdraget utförs på plats i kundens kontor beläget i Spånga, med arbetstider, 07:30 - 16:00.
Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande samtal till kundtjänst och växel
Besvara och registrera ärenden via kundtjänstens mailboxar
Kontrollera orderflödet och rätta fel, samt registrera vissa typer av order
Registrera och följa upp avvikelser
Hantera returer, reklamationer och express-/snabbleveranser
Lägga upp nya kunder och uppdatera kundinformation
Ta fram orderstatistik och kategorisera ärenden för uppföljning
Bidra till att utveckla och uppdatera rutiner inom kundtjänst
Fånga upp förbättringsförslag utifrån kunders behov och synpunkter
Dina kvalifikationer
Gymnasieexamen
Tidigare erfarenhet av kundtjänst eller administrativt arbete
Har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt
Strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Självgående och trygg
Vi lägger stor vikt vid personlighet och rätt inställning till jobbet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13/2.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel kajsa.hessel@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181676-1827923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9727012