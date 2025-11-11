Kundtjänstmedarbetare
Medla Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2025-11-11
Företaget är en av de största callcenterverksamheterna i Sverige. Det har ett väletablerat namn i branschen och har hand om extern support för stora med välkända företag.
Företaget har ett brett utbud av uppdrag och för rätt person finns stora möjligheter att avancera inom bolaget.
Vi söker nu 3 st kundtjänstmedarbetare till et av företagets största kunder.
Kunden är en av Sveriges största Operatörer för telefoni och mobila bredband.
Du kommer att arbeta på avdelningen savedesk, vars huvud syssla består av att hjälpa kunder som vill avsluta sitt abonnemang, och om möjligt försöka få kunden att återansluta sig till operatören.
Arbetsuppgiften består av att ta emot samtal från kunder som vi avsluta sitt abonnemang. Vi de tillfällen då tillfälle bjuds arbetar du med att behålla kunden.
Majoriteten av arbetsuppgiften består av att bistå kunden i deras serviceärenden.
Vi söker:
• Du som god service kompetens och viljan att hjälpa människor
• Dig som är social och gillar att ta kontakt med människor
• Har intresse för att göra goda resultat och som strävar efter nå bra resultat
Inga tidigare erfarenheter behövs men är såklart meriterande.
Känner du att detta är något för dig?
Känner du att detta är något för dig?
