Kundtjänstmedarbetare!
2025-11-10
Dina arbetsuppgifter
Brinner du för att ge god service och har erfarenhet av att arbeta med kunden i fokus? Söker du en ny utmaning och vill arbeta som konsult? Då kan vi ha nästa möjlighet för dig!
Vi på Randstad söker nu proaktivt efter duktiga kundtjänstmedarbetare för framtida konsultuppdrag på heltid hos våra spännande kunder. Detta är en intresseanmälan för kommande uppdrag där du får vara företagens röst utåt.
Vi söker dig som har en god administrativ förmåga, är van vid att arbeta i olika ärendehanteringssystem och trivs med att ha telefonen som ditt främsta arbetsverktyg. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och redo att ge förstklassig service.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår hemsida: www.randstad.se.
Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Hantera inkommande ärenden och ge förstklassig service till kunder via telefon, chatt och mejl
Besvara frågor, lösa problem och ge tydliga instruktioner
Administrera och dokumentera ärenden i olika ärendehanteringssystem
Vid behov, eskalera eller skicka ärenden vidare till rätt person eller avdelningKvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom kundtjänst eller en annan serviceroll
Du har god vana av att arbeta med telefonen som arbetsverktyg
Du har en god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i olika ärendehanteringssystem
Du är utpräglat serviceinriktad, lösningsorienterad och kommunikativ
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
