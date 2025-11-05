Kundtjänstmedarbetare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Kundservicejobb / Örebro Visa alla kundservicejobb i Örebro
2025-11-05
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad och vill arbeta med kundservice?
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad kundtjänstmedarbetare! Du kommer få chansen att möta kunder varje dag med ambitionen att ge dem service i världsklass. Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att hitta lösningar för kunder? Då kan detta vara jobbet för dig.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden inom kundtjänst - Service & support Som kundtjänstmedarbetare är du företagets ansikte utåt och hjälper våra kunder via telefon, e-post och chatt. Din huvudsakliga uppgift är att ge snabb och professionell kundsupport, lösa ärenden samt ge information om våra tjänster och produkter. I rollen samarbetar du nära både kollegor och andra avdelningar för att säkerställa nöjda kunder och god kvalitet.
Hantera inkommande kundärenden via telefon, mejl och chatt
Ge information och service om produkter och tjänster
Lösa problem och följa upp kundärenden till avslut
Dokumentera ärenden i vårt kundservicesystem
Bidra till utveckling av kundservice genom feedback och idéer
Samarbeta nära med andra avdelningar för bästa kundupplevelse
Kvalifikationer för rollen inom kundtjänst och kundsupport Mycket god kommunikativ förmåga och förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda datorkunskaper och vana att arbeta med digitala system
Erfarenhet av kundservice eller liknande är meriterande
Du är lösningsorienterad, noggrann och har hög servicekänsla
Flexibel och trivs med att arbeta i team samt självständigt
Arbetstider, anställningsform och förmåner - Kundtjänstmedarbetare Anställningsform: Tidsbegränsad anställning från slutet av november till mitten av januari
Arbetstider: Dagtid, Måndag-Fredag
Ansökan - Kundservicejobb
Känner du igen dig i beskrivningen och vill vara en del av ett engagerat kundserviceteam? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du söker redan idag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
David Lönnberg david.lonnberg@bestbemanning.nu Jobbnummer
9590031