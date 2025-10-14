Kundtjänstmedarbetare
2025-10-14
Vill du vara rösten utåt för Mister York? Vi söker nu nya kundtjänstmedarbetare!
Vi söker dig som brinner för service, kommunikation och att ge varje gäst en upplevelse i världsklass - även när mötet sker digitalt. Som kundtjänstmedarbetare på Mister York blir du en viktig länk mellan våra gäster, restauranger och huvudkontor.
Du är den som ser till att varje person som kontaktar oss får snabb, professionell och lösningsorienterad hjälp - oavsett om det gäller en fråga, ett problem eller bara en nyfiken fundering om våra burgare.
Ditt uppdrag
I rollen som kundtjänstmedarbetare ansvarar du för att:
• Ta emot och hantera inkommande samtal, mejl och chattar från våra gäster.
• Besvara frågor om menyer, öppettider, kampanjer, allergener, leveranser och beställningar.
• Hantera klagomål på ett professionellt och empatiskt sätt - alltid med gästupplevelsen i fokus.
• Registrera och följa upp ärenden i våra system.
• Samverka med restaurangchefer och kollegor i hela organisationen för att lösa kundärenden snabbt.
• Bidra med insikter från gäster till förbättringar i rutiner och service.
Vem är du?
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av kundservice - gärna från restaurang, snabbmatsbranschen, detaljhandel eller callcenter. Du är trygg i både svenska och engelska, har god datorvana och trivs i ett högt tempo där varje dag bjuder på nya utmaningar.
För att lyckas i rollen är du:
• Serviceinriktad, lyhörd och positiv.
• Empatisk och tålmodig, även i stressiga situationer.
• Strukturerad och noggrann i ditt arbete.
• Ansvarstagande och lösningsorienterad.
• En lagspelare som gillar att bidra till teamets mål.
Varför Mister York?
Hos Mister York får du chansen att arbeta i ett växande företag med stark kultur, snabba beslut och fokus på kvalitet - både i maten och i servicen. Vi tror på teamwork, utveckling och att ha kul på jobbet.
Arbetstider och lön
Tjänsten är på heltid, med schemalagt arbete dagtid, kvällar och helger beroende på behov. Vi erbjuder månadslön enligt överenskommelse.
Mister York är anslutna till kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Provanställning
Anställningens omfattning: Heltid, på plats
Urval sker löpande. Vi ser fram emot att välkomna dig till Mister York-teamet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mister York AB
(org.nr 559258-4360), https://www.misteryork.se Arbetsplats
Mister York Kontakt
Jonathan Ljung jonathan.ljung@misteryork.se Jobbnummer
9557024