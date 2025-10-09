Kundtjänstmedarbetare
2025-10-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
.
För kundsräkning söker vi en engagerad och serviceinriktad kundtjänstmedarbetare som har gedigen erfarenhet från fordonsbranschen?
Om rollen
Som kundtjänstmedarbetare är du en viktig del av vårt team. Du kommer att vara den första kontakten för våra kunder och hjälpa till med allt från bokningar,beställningar och frågor om våra tjänster till rådgivning om våra produkter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot och hantera kundförfrågningar kring service, reparationer, bokningar och produkter
• Ge professionell och rådgivande support
• Samarbeta med verkstad, reservdelsavdelning och säljteam för att säkerställa bästa möjliga kundlösning
• Registrera och följa upp ärenden i vårt CRM-system
Vi söker dig:
Har tidigare erfarenhet av kundservice inom fordonsbranschenÄr lösningsorienterad, positiv och stresståligTalar och skriver flytande svenska, god engelska är ett plusHar god datorvana och lär dig snabbt nya systemHar ett intresse för bilar eller fordonsbranschenB-körkort är meriterande
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
Om Flexibel Personal Partner
Sedan 2007 har vi på Flexibel Personalpartner varit en pålitlig partner för både rekrytering och bemanning. Vi är kända för vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss efter våra kunders behov. Vår styrka ligger i de långvariga relationer vi byggt upp genom åren, och vi är stolta över att fortsatt samarbeta med många av våra första kunder. Som konsult för Flexibel personalpartner erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med och representera oss på fältet, samtidigt som de bidrar till våra kunders framgångar. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FPP Flexibel Personalpartner AB
(org.nr 556754-3110), http://www.flexibelpp.com Arbetsplats
Flexibel Personalpartner AB Jobbnummer
9547949