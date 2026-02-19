Kundtjänst till Aspectum Inkasso
M.R Partner AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.R Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Om Axpectum inkasso Vi är ett inkassobolag med ambitionen att driva ett professionellt och respektfullt inkasso, där relationen mellan kund, uppdragsgivare och gäldenär är central. Idag är vi ett litet team och står inför en spännande tillväxtresa. Nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Om rollen I rollen som kundtjänstmedarbetare är du ofta första kontakten för gäldenärer och samarbetspartners. Du arbetar med både inkommande och utgående kontakt och har en viktig roll i att skapa trygghet, tydlighet och förtroende. Rollen är bred och passar dig som trivs i ett mindre bolag där man får ta ansvar och arbeta med flera olika uppgifter.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Kundkontakt via telefon (både inkommande och utgående samtal)
Hantering av e-post och skriftlig kommunikation
Administration kopplat till inkassoärenden
Kontakt med myndigheter, exempelvis Kronofogden
Stötta teamet i det dagliga arbetet
Vi tror att du:
Trivs med kundkontakt och är bekväm i telefon
Är serviceinriktad, lugn och professionell i dialoger
Arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter
Trivs i ett mindre bolag där alla hjälps åt
Talar och skriver flytande svenska samt har god engelska
Erfarenhet av kundtjänst, administration eller inkasso är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
En varierad roll i ett bolag i tillväxt
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Korta beslutsvägar och nära samarbete i teamet
En arbetsplats där man får vara med och påverka
Kontakt I denna rekrytering samarbetar Aspectum Inkasso med M-R Partner. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: John Rembeck 0730-463 121 john@mrpartner.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059855-1851931". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.R Partner AB
(org.nr 559194-2114), https://careers.mrpartner.se
Göteborg Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
M-R Partner Jobbnummer
9753122