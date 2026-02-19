Kundtjänst till Aspectum Inkasso

M.R Partner AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-02-19


Göteborg
M.R Partner AB

Om Axpectum inkasso Vi är ett inkassobolag med ambitionen att driva ett professionellt och respektfullt inkasso, där relationen mellan kund, uppdragsgivare och gäldenär är central. Idag är vi ett litet team och står inför en spännande tillväxtresa. Nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Om rollen I rollen som kundtjänstmedarbetare är du ofta första kontakten för gäldenärer och samarbetspartners. Du arbetar med både inkommande och utgående kontakt och har en viktig roll i att skapa trygghet, tydlighet och förtroende. Rollen är bred och passar dig som trivs i ett mindre bolag där man får ta ansvar och arbeta med flera olika uppgifter.

Dina arbetsuppgifter
Kundkontakt via telefon (både inkommande och utgående samtal)

Hantering av e-post och skriftlig kommunikation

Administration kopplat till inkassoärenden

Kontakt med myndigheter, exempelvis Kronofogden

Stötta teamet i det dagliga arbetet

Vi tror att du:

Trivs med kundkontakt och är bekväm i telefon

Är serviceinriktad, lugn och professionell i dialoger

Arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter

Trivs i ett mindre bolag där alla hjälps åt

Talar och skriver flytande svenska samt har god engelska

Erfarenhet av kundtjänst, administration eller inkasso är meriterande, men inget krav.

Vi erbjuder

En varierad roll i ett bolag i tillväxt

Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid

Korta beslutsvägar och nära samarbete i teamet

En arbetsplats där man får vara med och påverka

Kontakt I denna rekrytering samarbetar Aspectum Inkasso med M-R Partner. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig: John Rembeck 0730-463 121 john@mrpartner.se
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M.R Partner AB (org.nr 559194-2114), https://careers.mrpartner.se
Göteborg Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
M-R Partner

