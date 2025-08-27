Kundservicemedarbetare - se hit!
Om Kundföretaget
Kundföretaget erbjuder en pålitlig och effektiv leveranstjänst som ser till att beställarens online-beställningar når fram till hans eller hennes postlåda på ett smidigt och hållbart sätt. Med en kapacitet att hantera över en miljon paket i månaden samarbetar kundföretaget med ledande aktörer inom svensk e-handel (Adlibris och Lyko är två exempel) såväl som stora internationella företag (Amazon är ett exempel). Kundföretagets tjänst garanterar en problemfri leveransprocess - från beställning till leverans, för både lokala och globala kunder
Miljonbemanning söker på uppdrag av kundföretaget en (1) kundservicemedarbetare som är serviceinriktad, flexibel, kommunikativ och har förmåga att hantera många arbetsuppgifter parallellt samt motiveras av att alltid finna lösningar. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Nedan följer dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Handlägga inkommande ärenden - primärt via telefon och mejl.
Ta kontakt vid behov med distributörer för att lösa frågor om paketleveranser.
Arbeta analytiskt och vara en viktig del av förbättrings-/utvecklingsarbetet.
Vara en drivande kraft i att lyfta utmaningar som behövs arbetas med.
Vem är du?
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och en pålitlig lagspelare. Du är positiv, full av energi och inser vikten av ett gott samarbete. Kundupplevelsen värderas högt, och vi ser därför att erfarenhet av att möta människor och arbeta med service i olika forum. Vidare drivs du av utvecklande arbete och tar dig lätt an utmaningar.
Därtill ser vi gärna att du:
har erfarenhet av kundbemötande och service.
finner glädje i att hjälpa andra.
utstrålar positiv energi och är engagerad.
har lätt för att sätta dig in i nya system och är snabb på att ta till dig ny information.
har en god teknisk baskompetens.
har erfarenhet av att jobba i ärendehanteringssystem som Fresh works, Kundo, Conneectel, Zendesk, Imbox, Puzzel, etcetera.
är flexibel och kan hoppa in och jobba mer när behovet uppstår. Övrig information
Detta är ett heltidskonsultuppdrag om sex (6) månader med möjlighet till förlängning för den ambitiösa konsulten. Start är omgående, och arbetstiderna är förlagda till vardagar mellan 8 och 17 från kundföretagets ordinarie arbetsplats i Norsborg.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på rekrytering@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Ersättning
