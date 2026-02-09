Kundmottagare verkstad
2026-02-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker en driven och ordningsam kundmottagare till vår husvagn & husbils verkstad. Du måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt samt vara tekniskt lagd och intresserad. Du har ett positivt bemötande och är serviceinriktad, med en inställning att allt går att lösa. Du är företagets ansikte utåt när kunden behöver hjälp.
Då rollen innebär delvis självständigt arbete, sätter det krav på din förmåga att själv driva ditt arbete framåt.
Du har erfarenhet från branschen och kan därför göra en första bedömning av kundens problem samt uppskatta kostnad och tidsåtgång.
Kundmottagaren har en central roll och ansvarar för tidbokningen, delegering av arbete och återkoppling till kunden.
Tidigare erfarenhet av liknande uppgifter krävs, då du behöver ha teknisk kännedom för att kunna ge kunden professionell hjälp. Mycket meriterande är erfarenhet av husvagnar och husbilar
Du bör se jobbet långsiktigt och ha en utpräglad vilja att lära dig mer och utvecklas inom företaget.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara kundmottagning/bokning av servicejobb såsom ta emot bokningar via - telefon - mail samt drop-in, arbetsplanering, prissättning, garantihantering, rapporteringar till leverantörer, administrativa uppgifter såsom orderhantering samt fakturering.
Även butiksförsäljning av reservdelar och tillbehör samt McRent husbilsuthyrning och leveransgenomgång till kunder av fordon vi säljer är en del av arbetsuppgifterna.
Tjänsten är heltid (dagtid måndag - fredag) i huvudsak.
B-körkort krävs, gärna BE körkort.
Kom ihåg att skriva vad du gör idag och varför du söker detta jobb.
Löpande urval kommer att ske.
Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag 2026-02-22
Tillträde så snart som möjligt
Fritids Metropolen AB - Vi är ett tryggt familjeföretag med ca 10st anställda, du finner oss mellan E4 & E12, strax söder om Umeå i egna stora lokaler.
Vi erbjuder våra anställda fräsha och välutrustade personalutrymmen, friskvårdsförmåner, rabatter på reservdelar från våra leverantörer.
Vi utbildar löpande efter behov, både internt och i samarbete med våra leverantörer för att du ska få möjlighet till vidareutveckling samt för att säkerställa att vi tillsammans erbjuder service av högsta kvalitet till våra kunder.
Norrlands största husvagn & husbilsanläggning. Över 4000m2 under tak samt 17500m2 markyta. Vi är en fullserviceanläggning med försäljning, verkstad, butik samt husbilsuthyrning under samma tak.
Vi jobbar med stora och välkända varumärken av husvagnar och husbilar från Burstner, Hobby, Pilote, Polar samt Sunlight. Husbilsuthyrning i samarbete med McRent. Fritids Metropolen AB driver även e-butiken fritidsmetropolenonline.se Så ansöker du
