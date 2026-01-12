Kundmottagare sökes i Uppsala
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala
2026-01-12
Vi söker kundmottagare till vår kund i Uppsala!
Om Tjänsten:Som kundmottagare får du möjligheten att arbeta på ett väletablerat företag som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter inom kundbemötande och kan kickstarta din karriär inom fordonsbranschen. Vi söker dig som är pålitlig, positiv och har en stark serviceinriktning, eftersom kundbemötandet spelar en avgörande roll för verksamhetens framgång. Du kommer att vara en del av ett inspirerande och härligt team. Arbetsuppgifterna är varierande, men en återkommande del av ditt arbete kommer vara att hantera både nya och befintliga kunder.
Som kundmottagare kommer du dagligen ta emot telefonsamtal för att ta bokningar, ge rådgivning samt att upprätta offerter. Dessutom kommer du att interagera med kunder personligen för att besvara deras frågor och fungera som en länk mellan kunden och verkstaden. Arbetet inkluderar även att använda olika digitala system, så det är viktigt att du har god datavana. Det är en heltidstjänst och arbetstiderna är inom kontorstid.
Krav:* Tidigare erfarenhet av att arbeta inom service och ha daglig kundkontakt.* Goda datorkunskaper och gärna erfarenhet av olika system.* B-körkort, manuellt. (Automat kan fungera)* Kan uttrycka dig väl i tal, och har lätt att kommunicera med kunder såväl som medarbetare.
Meriterande:* Tidigare erfarenhet inom däck eller bilar.
Som person:* Är du ambitiös, hårt arbetande och driven.* Brinner du för service och att ge kunderna en bra upplevelse.* Är du lättlärd och vill ständigt utvecklas.* Strävar du efter att skapa en positiv arbetsmiljö.
Vad vi erbjuder:
• Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
• Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
• Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Vi på Aura Personal erbjuder även en utbildning där du kommer få lära dig grundläggande kring arbetet i verkstaden.
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal - där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
