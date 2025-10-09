Kundmottagare och administratör
Kundmottagare och administratör till verkstad i Linköping
Beskrivning Vi söker för kunds räkning en kundmottagare och administratör till deras verkstad i Linköping. Vår kunds team ska stärkas med en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en varierad roll.
I den här rollen blir du en nyckelperson i verkstadens dagliga drift - du är den som möter kunderna först, håller ihop administrationen och ser till att flödet fungerar smidigt mellan kund, verkstad och ekonomi.
Tjänsten är en anställning direkt hos kundföretaget.
Arbetsuppgifter
Vara första kontakt för kunder
Ge service i toppklass och skapa en positiv upplevelse för varje kundbesök
Administrera bokningar, fakturering och orderhantering
Stötta verkstadens ledning i planering och samordning av arbetet
Sköta kunddisk och telefon, samt fungera som nav mellan teknik, kund och ekonomi
Bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet
Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete och kundservice, gärna inom fordonsbranschen
God systemvana, gärna i Excel och administrativa verktyg
Erfarenhet av fakturering, orderflöden eller ekonomiadministration
Strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande
B-körkort
Meriterande: erfarenhet av systemet Verendus eller liknande branschsystem
Vi tror att du trivs om du
Gillar att ha många bollar i luften och ta ansvar för att vardagen fungerar
Har en servicemedveten och lösningsorienterad inställning
Vill vara en del av ett engagerat team där samarbete och trivsel är i fokus
Vår kund erbjuder
Heltidsanställning med fast lön och bra villkor
En modern arbetsmiljö där service, struktur och utveckling står i centrum
En chans att växa i en ansvarsfull och social roll i ett växande företag
Är du en administrativ stjärna med känsla för service och struktur? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra mer om dig och varför du passar för rollen.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
Lön enligt överenskommelse
