Kundmottagare och administratör

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Receptionistjobb / Linköping
2025-10-09


Kundmottagare och administratör till verkstad i Linköping

Beskrivning Vi söker för kunds räkning en kundmottagare och administratör till deras verkstad i Linköping. Vår kunds team ska stärkas med en strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en varierad roll.
I den här rollen blir du en nyckelperson i verkstadens dagliga drift - du är den som möter kunderna först, håller ihop administrationen och ser till att flödet fungerar smidigt mellan kund, verkstad och ekonomi.
Tjänsten är en anställning direkt hos kundföretaget.
Arbetsuppgifter
Vara första kontakt för kunder


Ge service i toppklass och skapa en positiv upplevelse för varje kundbesök


Administrera bokningar, fakturering och orderhantering


Stötta verkstadens ledning i planering och samordning av arbetet


Sköta kunddisk och telefon, samt fungera som nav mellan teknik, kund och ekonomi


Bidra till att förbättra rutiner och arbetssätt i det dagliga arbetet

Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete och kundservice, gärna inom fordonsbranschen


God systemvana, gärna i Excel och administrativa verktyg


Erfarenhet av fakturering, orderflöden eller ekonomiadministration


Strukturerad, kommunikativ och ansvarstagande


B-körkort


Meriterande: erfarenhet av systemet Verendus eller liknande branschsystem

Vi tror att du trivs om du
Gillar att ha många bollar i luften och ta ansvar för att vardagen fungerar


Har en servicemedveten och lösningsorienterad inställning


Vill vara en del av ett engagerat team där samarbete och trivsel är i fokus

Vår kund erbjuder
Heltidsanställning med fast lön och bra villkor


En modern arbetsmiljö där service, struktur och utveckling står i centrum


En chans att växa i en ansvarsfull och social roll i ett växande företag


Är du en administrativ stjärna med känsla för service och struktur? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra mer om dig och varför du passar för rollen.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

Jobbnummer
9548202

