Kundinformatör till X-trafik
2025-08-29
X-trafik har som uppdrag att utveckla och samordna kollektivtrafiken i Region Gävleborg, för så många människor som möjligt, för en hållbar framtid. Avdelningen består av fem enheter. Enheten kund och försäljning har som främsta uppdrag att få fler människor att resa med kollektivtrafiken genom att förändra personers beteende. Inom enheten arbetar 18 medarbetare med kundservice, kommunikation, utveckling av köpkanaler, biljettadministration samt biljettkontroll.
Nu söker vi en driven kundinformatör till vårt kundcenter i Gävle för ett vikariat där det finns goda möjligheter till förlängning. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som kundinformatör är ingen dag den andra lik, du är X-trafiks ansikte utåt och blir en viktig kugge i vårt kundserviceteam. Du kommer att arbeta på kundcenter med att vägleda, hjälpa och informera kunder över disk i frågor som rör resor, trafik och biljetter. Vi befinner oss på en spännande resa där vi ständigt utvecklas i takt med samhället och hjälper våra kunder att navigera i den digitala utvecklingen.
Som kundinformatör hos oss kommer du bland annat att
• kartlägga kundens behov och föreslå anpassade lösningar samt vara behjälplig med att lotsa kunden genom nya möjligheter avseende reseplanering, biljettköp och digitala kanaler
• hantera alla förekommande frågor, såsom önskemål, synpunkter, förbättringsförslag och reklamationer
• hantera övrig administration, dokumentation samt hantering av hittegods.
Kundcenter har öppet måndag till fredag mellan 08.00-18.00 samt lördagar klockan 10.00-13.00. Dina arbetstider kommer vara 9.20-13.00 på vardagar och 9.10-13.10 varannan lördag, men det kan variera utifrån behov.
Hos oss får du
• en omväxlande vardag där du dagligen har spännande möten som gör skillnad
• ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, där du medverkar till ett hållbart samhälle
• arbeta i ett sammansvetsat team med god sammanhållning, här stöttar och hjälper vi varandra.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta med andra och som aktivt bidrar till ett gott samarbete. Du har ett genuint intresse av att hjälpa kunder och drivs av att alltid leverera det lilla extra i kundmötet. Eftersom dagarna varierar behöver du enkelt kunna växla mellan olika arbetsuppgifter. Du är trygg i att fatta beslut även när situationen är utmanande och gör det snabbt och med eftertanke. Då rollen innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du är lyhörd, tydlig och kommunikativ.
I rollen som kundinformatör ska du ha
• slutfört gymnasial utbildning
• erfarenhet av kvalificerat kundservicearbete i direktkontakt med kund
• goda datakunskaper och lätt kunna sätta dig in i tekniska system
• kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kunskap i flera språk.
Tycker du arbetet låter spännande? Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
