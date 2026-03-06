Kundcentermedarbetare
Bilmånsson i Skåne AB / Kundservicejobb / Ängelholm Visa alla kundservicejobb i Ängelholm
2026-03-06
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Ängelholm
, Klippan
, Eslöv
, Hässleholm
, Hörby
eller i hela Sverige
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Kia och Polestar. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Ystad, Lund och snart även i Hässleholm.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Om rollen
Som Kundcentermedarbetare är du en nyckelperson i kundresan. Du arbetar nära både försäljning och servicemarknad och blir en del av ett dynamiskt team som samarbetar över våra anläggningar i Ängelholm, Eslöv, Kristianstad och Ystad. I rollen får du en varierad vardag där kundmöten och kreativa lösningar står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
Möta kund - både fysiskt och digitalt (telefon, chatt, e-post)
Boka skadebesiktningar och ge enklare rådgivning
Hjälpa kunder med uppkopplade tjänster
Hantera biluthyrning via Hertz
Försäljning av butikssortiment och reservdelar
Delta i event och utföra administrativa uppgifter
Vem är du?
För att lyckas i rollen som kundcentermedarbetare söker vi en engagerad person med fokus på kund, service och kvalitet. Vi tror att du känner igen dig i följande egenskaper:
Är utåtriktad och kundorienterad
Brinner för försäljning och service
Har god digital kompetens och uttrycker dig väl i tal och skrift
Trivs med högt tempo och är flexibel
Är lösningsorienterad och tar ansvar
Är en lagspelare som också kan arbeta självständigt
Arbetstid och anställningsform
Anställningen är ett vikariat som är förlagd på vår anläggning i Ystad from 13 april till och med siste augusti 2027.
Arbetstider kan variera men vi utgår från att de är förlagda på rullande pass måndag-fredag: 6:45-13:45, 7-14 samt 10-17.
Frågor och ansökan
Vi tillämpar löpande urval vilket gör att tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är 22/3 och vi tar enbart emot ansökningar via vår karriärsida.
Är du intresserad och vill veta mer om tjänsten kontakta Kundcenterchef Jessica Melin - jessica.melin@bilmansson.se
Varmt välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Transportgatan 11 (visa karta
)
262 71 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9782229