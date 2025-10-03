Kundcentermedarbetare
Mitthem AB / Kundservicejobb / Sundsvall Visa alla kundservicejobb i Sundsvall
2025-10-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mitthem AB i Sundsvall
Hos Mitthem får du chansen att arbeta på en trygg arbetsplats med varierande uppgifter och de härligaste arbetskollegorna!
Vi är Sundsvalls största hyresvärd med 6000 lägenheter och ägs av Sundsvalls kommun. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med både nyproduktion och omfattande underhåll. Hos oss arbetar 52 engagerade medarbetare - och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt Kundcenter!
På Kundcenter arbetar idag nio kollegor som tillsammans möter våra hyresgäster med värme, kunskap och lösningsorienterat fokus. Vi är Mitthems ansikte utåt - och vi brinner för att ge god service och skapa trygghet i varje kontakt.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som kundcentermedarbetare är du Mitthems ansikte utåt, du möter både interna och externa kunder och hanterar ärenden via telefon, e-post, chatt och personliga besök i receptionen.
I rollen ingår att ta emot felanmälningar, hyra ut bostäder och parkeringsplatser, hantera laddplatser och skapa digitala och analoga utskick. Nyckelhantering är vanliga nycklar, iLoq och nyckelbrickor från Aptu. Du guidar kunder i digitala lösningar och är med och utvecklar vårt arbete bland annat genom vår chatbot Ebbot.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens eller motsvarande erfarenhet, och är flytande i både svenska och engelska i både tal och skrift. Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med kundkontakt via kundcenter, kundtjänst eller växel, och är van att arbeta administrativt och du är trygg att använda digitala verktyg, t.ex. Officepaketet.
Vi ser det meriterande om du har kunskaper i fler språk utöver svenska och engelska. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av uthyrning av bostäder, arbetat i fastighetssystemet Vitec och har körkort B.
Vi söker dig som är serviceinriktad, empatisk och trygg i mötet med människor. Med lyhördhet och nyfikenhet fångar du upp kundens behov och ser när ett samtal kan utvecklas till mer. Du har personlig mognad, agerar lösningsorienterat och hjälper kunden att hitta sitt nästa steg. Du är strukturerad, självständig och har lätt för att prioritera även när tempot är högt. Dessutom är du nyfiken på teknik och AI, och vill vara med och utveckla både arbetssätt och kundupplevelse tillsammans med ett engagerat team där vi har roligt och gör skillnad varje dag.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mitthem AB
(org.nr 556067-6982) Kontakt
Bosocial strateg
Satu Grönvall satu.gronvall@mithem.se 060-139502 Jobbnummer
9539507