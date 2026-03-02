Kund och personalansvarig
Kund- och personalansvarig
Vill du vara med och utveckla framtidens personliga assistans i ett bolag där beslutsvägarna är korta och där du har verklig möjlighet att påverka? Vi söker nu en etablerad och erfaren kundansvarig som vill vara med på en spännande förändringsresa.
Om rollen
Som kundansvarig har du ett helhetsansvar för dina kunder och deras assistansuppdrag. Du arbetar nära kunder, personliga assistenter och medarbetsledare, och ser till att varje uppdrag utgår från kundens liv, val och beslut om assistans. Du ansvarar för kvalitet, kontinuitet och följsamhet mot lagstiftning.
Du blir också en del av en organisation som är små nog att vara nära - och stora nog att göra skillnad som en del av NHC Group. Det innebär att du arbetar i en varm och personlig kultur med styrkan och stabiliteten från en större välfärdskoncern.
Vårt arbetssätt & placering
• Vi har vårt huvudkontor i Stockholm - i Marieberg på Kungsholmen. Samtidigt arbetar vi modernt och flexibelt:
• Arbete sker flexibelt från kontor, hem eller där det passar bäst
• Frekventa Teams möten håller oss nära varandra trots distans
• Löpande fysiska träffar (IRL) ger utrymme för dialog, samarbete och utveckling
• Det viktigaste är din närvaro i uppdragen och din förmåga att leda, stötta och skapa struktur, inte din geografiska placering.
Vad vi har på gång just nu
Vi befinner oss i ett större utvecklingsarbete i samband med övergången till AberiaFRAMTID (Assistansstöd). Här kommer du spela en aktiv roll i att forma arbetssätt och kvalitet framåt.
Förväntan är hög och möjligheterna många!
Du kommer dagligen göra skillnad för dina kunder,
uppdragsgivare och medarbetare. Du har hög tillit från dina ledare med ett
tydligt mandat och ansvar att skapa kundnöjdhet varje dag.
Vi tror på ständigt lärande och tillsammans skapar
vi förutsättningarna för yrkesmässig och personlig utveckling.
Att jobba hos oss innebär att vara en del av en kultur
präglad av tillit, respekt och engagemang. Vi är både avslappnade och
professionella, skapar en inkluderande atmosfär och är experter inom vårt
område. Vi prioriterar både teamet och individen, levererar hög kvalitet och
har kul tillsammans.
